Крымские виноделы еще три года, до 1 января 2023 года, смогут пользоваться положениями закона о переходном периоде, которые позволят предприятиям полуострова завершить оформление земли и объектов недвижимости и разрешат продажу крымского вина в аэропортах и на вокзалах полуострова. Это предусматривает принятый Госдумой в первом чтении законопроект о поправках в федеральный закон "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

По мнению одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы от Крыма Константина Бахарева, с 2014 года винодельческие предприятия Крыма и Севастополя в значительной мере уже адаптировали производство и оборот выпускаемой продукции к требованиям федерального законодательства. Так, завершена сертификация соответствия основного технологического оборудования для производства алкогольной продукции, внедрены программно-аппаратные средства для маркировки федеральными специальными марками, ведется реестр виноградных насаждений, а также учет и декларирование объема винограда, используемого для производства винодельческой продукции.

- Однако на многих предприятиях основное технологическое оборудование имеет значительный физический и моральный износ и требует больших вложений в капитальный ремонт и модернизацию, - считает Бахарев. - Не завершен процесс регистрации ими прав пользования имущественными объектами в Едином госреестре недвижимости, продолжается постановка занимаемых виноградниками участков на кадастровый учет.

Также законопроект до 2023 года разрешает розничную продажу местного вина в аэропортах и на вокзалах Крыма и Севастополя. Эта норма в случае принятия позволит винодельческим предприятиям открывать свои фирменные магазины на объектах транспортной инфраструктуры при условии обязательного оформления лицензии на реализацию алкоголя, в том числе при оказании услуг общепита.

- Это связано с тем, что введенные санкции на международные авиа- и пассажирские перевозки не позволяют открывать магазины дьюти-фри на вокзалах и в аэропортах Крыма и Севастополя, - объяснил эту поблажку депутат Госдумы Глеб Хор, один из авторов законопроекта.

Еще одно послабление при торговле алкоголем касается собственно производителей крымского вина: документ отменяет запрет на розничную продажу вина на розлив в принадлежащих производителям торговых объектах и при оказании ими услуг общественного питания.

- Это соответствует мировой практике и способствует развитию винного туризма на полуострове, - считает депутат Госдумы Константин Бахарев. - В целом же принятие законопроекта позволит винодельческим предприятиям Крыма и Севастополя в плановом режиме завершить процесс приведения своей лицензионной деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства без угрозы ее прекращения либо приостановки.

Комментарий

Янина Павленко, председатель совета СРО "Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма":

- Поправки вносятся в ФЗ по просьбе крымских виноделов. В первую очередь, они касаются государственных винодельческих предприятий, которые перешли в российское правовое поле, но оформление прав в сфере земельных и имущественных отношений еще не завершили. Очень много объектов недвижимости и земельных участков уже оформлено, но не все.

Еще одна проблема касается вина, произведенного до 2014 года: тогда на полуострове работали другие юридические лица, и у нас нет документации, которая подтвердила бы происхождение того винограда. Очень приятно, что в парламенте нас услышали, потому что это важный вопрос, и мы надеемся, что во втором и третьем чтении законопроект также будет принят.