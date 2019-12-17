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17.12.2019 15:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Звезд не хватают

Около ста малых крымских гостиниц успевают пройти классификацию в срок
Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 284(8042)
До 1 января 2020 года владельцы гостиниц с номерным фондом более 15 номеров и менее 50 должны пройти обязательную классификацию. В Крыму таких очень много, но подавляющее большинство отелей, обладая всеми признаками гостиниц и по сути ведя гостиничную деятельность, по факту таковыми не являются. Они расположены в частном секторе и построены на землях ИЖС.

Некоторые уже работают по ОКВЕДам, предполагающим сдачу в аренду меблированных комнат без допуслуг, некоторые остаются в "тени". Поэтому даже при желании продемонстрировать потребителям свою "звездность" сделать это владельцы малых отелей не вправе. Точное количество таких объектов не могут назвать ни чиновники, ни независимые эксперты. Есть реальный шанс обзавестись категорией к новому году меньше чем у сотни отелей.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Крымские отельеры не использовали субсидию на классификацию

По данным министерства курортов и туризма РК, к середине декабря 67 гостиниц получили "звезды". Еще 26 находятся в процессе.

Многие из прошедших классификацию смогли доказать, что предоставляют гостям номера и услуги уровня "три звезды". Таких объектов 27. Аналогичная картина ранее складывалась и с более крупными гостиницами, которые проходили обязательную классификацию полгода назад. По мнению экспертов, трехзвездочные отели очень востребованы у потребителей.

Получить пять "звезд" смогла только одна крымская гостиница с таким номерным фондом. Четыре "звезды" взяли 12, две - 14, а одну - один объект. Немало отельеров решили ограничиться категорией "без звезд" (12).

- Некоторые собственники заявляют пониженное количество "звезд", - рассказывает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. - Например, я владелица отеля на 21 номер. По основным параметрам он может претендовать на три "звезды": соответствуют размеры номерного фонда, предоставляемые удобства, инфраструктура объекта (бассейн, баня и кафе). Но я получаю категорию "без звезд", так как пока не могу дополнительно инвестировать в сервис необходимые в моем случае 4,7 миллиона рублей. Буду делать это в течение нескольких лет, а затем получу три "звезды". Аналогично планируют поступить и несколько моих знакомых.

Эксперт по классификации Валентина Марнопольская напоминает, что в свое время так поступили и некоторые кубанские отельеры.

- Порой собственник великолепного отеля, который визуально соответствует трем "звездам", не готов вносить изменения в его работу, - говорит она. - Например, поменять режим питания (организовать шведский стол на завтрак), сделать несколько многокомнатных номеров, постелить ковры в коридорах. Но, не желая портить "трехзвездочный" имидж и показывать две "звезды", выбирает категорию "без звезд", так как она по сути не определяет уровень отеля.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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В то же время, по словам эксперта, владельцы сезонно работающих объектов напрасно откладывают категоризацию.

- Некоторые питают иллюзию, что, если они закрылись на межсезонье, им до лета классификация не нужна, - рассказала Марнопольская. - Но у них работают сайты, идет бронирование номеров на лето, получение предоплаты. Поэтому с января уже должна быть категория. Те же, кто не вправе получить "звезды", так как предоставляют услуги в жилых помещениях и не имеют права называться гостиницами, должны изменить вид деятельности, сдавать свои изолированные помещения по договорам краткосрочного найма. Иначе в случае необходимости могут и не доказать контролирующим органам отсутствие гостиничной деятельности.

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