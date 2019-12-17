На Красную Поляну запретили въезжать на летней резине

Жителям и гостям Сочи запрещен въезд на автомобилях с летней резиной в Красную Поляну, а также с 28 декабря по 8 января рекомендовано вообще отказаться от поездок на личных машинах в горный кластер, сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.

Количество общественного транспорта увеличат.

В Хостинском и Адлерском районах автомобили можно будет оставить на перехватывающих парковках.

Актуальную информацию о количестве свободных парковочных мест в Красной Поляне разместят на специальных табло, установленных на дорогах Сочи.

В предновогодние и новогодние дни в горном кластере будут дежурить четыре мониторинговые группы. Там организуют краевой и городской оперативные штабы для обеспечения бесперебойной работы основных служб жизнедеятельности.