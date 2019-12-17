Новости

2 января в Беларуси объявлен президентом праздничным днем 19:06
Смоленский райцентр обесточили из-за передачи о пропавшем подростке 19:06
Автомобили Volvo подорожают из-за утильсбора 19:01
Орешкин: ВВП России может расти не менее чем на 2% без структурных реформ 18:54
Во Франции в полицейских кинули бутылку с кислотой 18:45
Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию 18:40
Москву парализовали 9-балльные пробки 18:36
Альварес отказался от титула, который отобрал у Ковалева 18:32
"Лукойл" прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года 18:27
У стадиона ЦСКА в Москве может появиться крыша 18:24
В Донбассе заявили об усилении интеграции с Россией 18:12
Арктические меры поддержки заработают летом 2020 года 18:08
В Омске поместят в интернат мальчика, которого ставили коленями на гречку 18:00
Глобальная версия Kia Optima получила полный привод 18:00
Фото: Скарлетт Йоханссон пришла на шоу в платье российского дизайнера 17:55
Госдума учредила свою медаль 17:46
Вышел новый промо-ролик к сериалу "Авеню 5" с Хью Лори 17:46
СМИ: Нацистские преступники возглавляли полицию Северного Рейна-Вестфалии 17:42
Футбольные власти высказались о протесте фанатов 17:31
17 полицейских пострадали в ходе столкновений у Верховной рады 17:21
В Пярну откажутся от новогодних фейерверков из-за животных 17:21
Матвиенко: Исход кризиса между РФ и ПАСЕ показывает бесполезность санкций 17:18
В премьер-лиге не считают, что имиджу российского футбола нанесен урон 17:10
ВМС НОАК приняли на вооружение первый авианосец китайского производства 17:06
Новый Cadillac Escalade обзаведется гигантским экраном 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как заштопать боковой порез шины своими руками
Видео: Как заштопать боковой порез шины своими руками
Как ЦРУ охотилось за советскими военными технологиями
Как ЦРУ охотилось за советскими военными технологиями
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
17.12.2019 18:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасли город

Ракетоносец Ту-22 совершил аварийную посадку на грунт
Текст: Николай Грищенко ("Российская газета", Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8043)
17 декабря дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 из-за проблем с двигателем произвел около Ахтубинска аварийную посадку. Экипаж самолета не пострадал и, как ожидается, будет представлен к наградам.

Как рассказали корреспонденту "Российской газеты" в пресс-службе Министерства обороны РФ, самолет вылетел с военной базы Шайковка в Калужской области. Вылет был плановым, но на борту бомбардировщика отсутствовали крылатые ракеты и корректируемые авиабомбы.

В ходе полета один из двигателей ракетоносца вдруг отказал. Многотонная машина оказалась в "свободном" полете и могла рухнуть в жилых кварталах Ахтубинска или Астрахани. Тем не менее пилотам удалось вывести самолет в безопасную зону и посадить бомбардировщик в чистом поле.

В ходе полета один из двигателей ракетоносца отказал, и он мог рухнуть на жилые кварталы города

"За самоотверженные действия экипажа Ту-22М3, сумевшего отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны РФ о представлении летчиков к государственным наградам", - сообщили "РГ" в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что по факту ЧП назначена проверка.

Отметим, что Ту-22 самолет не новый. Работы над ним начались еще в 1965 году, но его платформа оказалась настолько удачной, что выдержала несколько модернизаций. Нынешняя версия Ту-22М3 имеет максимальную скорость, как у истребителя, - 2000 км/ч, что обеспечивается мощными двигателями и изменяемой геометрией крыла. Дальность полета без дозаправки - 6800 км, боевая нагрузка - около 24 тонн.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Летчики аварийно севшего под Астраханью Ту-22 получат госнаграды

Бомбардировщики Ту-22 показали высочайшую эффективность при выполнении боевых задач в Сирии. На самолет установили прицельно-навигационный комплекс СВП-24-22, который "превращал" обычные авиационные бомбы в высокоточное оружие. Кроме того, самолет может нести противокорабельные ракеты Х-32 и гиперзвуковые "Кинжал", крылатые ракеты "Калибр" и Х-555.

Кстати, в нынешнем году это ЧП с военными самолетами не первое. 3 сентября штурмовик Су-25УБ, совершавший плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, потерпел аварию в Ставропольском крае. Оба летчика катапультировались.

22 января во время планового полета стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 попал в снежный заряд, совершил жесткую посадку на авиабазе Оленья в поселке Высокий в Мурманской области и разрушился. Самолет был без боекомплекта. В результате аварии три члена экипажа погибли.

18 января на Дальнем Востоке два бомбардировщика Су-34 при отработке маневрирования в воздухе коснулись друг друга.

Оба самолета совершали полет без боекомплекта. Экипажи бомбардировщиков катапультировались. Самолет Ан-12 обнаружил в районе спасательный плот одного из пилотов, летчика подняли на борт, его состояние было удовлетворительным. Позднее военное ведомство сообщило об обнаружении тел двух пилотов. Четвертого летчика не нашли.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

Главное сегодня

В Кремле пока не подтвердили планы саммита с Турцией в феврале
ЦБ сделает более дорогой ипотеку для закредитованных заемщиков
В Минэнерго РФ рассказали о диалоге между "Газпромом" и "Нафтогазом"
Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на резервную дату
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни