17 декабря дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 из-за проблем с двигателем произвел около Ахтубинска аварийную посадку. Экипаж самолета не пострадал и, как ожидается, будет представлен к наградам.

Как рассказали корреспонденту "Российской газеты" в пресс-службе Министерства обороны РФ, самолет вылетел с военной базы Шайковка в Калужской области. Вылет был плановым, но на борту бомбардировщика отсутствовали крылатые ракеты и корректируемые авиабомбы.

В ходе полета один из двигателей ракетоносца вдруг отказал. Многотонная машина оказалась в "свободном" полете и могла рухнуть в жилых кварталах Ахтубинска или Астрахани. Тем не менее пилотам удалось вывести самолет в безопасную зону и посадить бомбардировщик в чистом поле.

В ходе полета один из двигателей ракетоносца отказал, и он мог рухнуть на жилые кварталы города

"За самоотверженные действия экипажа Ту-22М3, сумевшего отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны РФ о представлении летчиков к государственным наградам", - сообщили "РГ" в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что по факту ЧП назначена проверка.

Отметим, что Ту-22 самолет не новый. Работы над ним начались еще в 1965 году, но его платформа оказалась настолько удачной, что выдержала несколько модернизаций. Нынешняя версия Ту-22М3 имеет максимальную скорость, как у истребителя, - 2000 км/ч, что обеспечивается мощными двигателями и изменяемой геометрией крыла. Дальность полета без дозаправки - 6800 км, боевая нагрузка - около 24 тонн.

Бомбардировщики Ту-22 показали высочайшую эффективность при выполнении боевых задач в Сирии. На самолет установили прицельно-навигационный комплекс СВП-24-22, который "превращал" обычные авиационные бомбы в высокоточное оружие. Кроме того, самолет может нести противокорабельные ракеты Х-32 и гиперзвуковые "Кинжал", крылатые ракеты "Калибр" и Х-555.

Кстати, в нынешнем году это ЧП с военными самолетами не первое. 3 сентября штурмовик Су-25УБ, совершавший плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, потерпел аварию в Ставропольском крае. Оба летчика катапультировались.

22 января во время планового полета стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 попал в снежный заряд, совершил жесткую посадку на авиабазе Оленья в поселке Высокий в Мурманской области и разрушился. Самолет был без боекомплекта. В результате аварии три члена экипажа погибли.

18 января на Дальнем Востоке два бомбардировщика Су-34 при отработке маневрирования в воздухе коснулись друг друга.

Оба самолета совершали полет без боекомплекта. Экипажи бомбардировщиков катапультировались. Самолет Ан-12 обнаружил в районе спасательный плот одного из пилотов, летчика подняли на борт, его состояние было удовлетворительным. Позднее военное ведомство сообщило об обнаружении тел двух пилотов. Четвертого летчика не нашли.