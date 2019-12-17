Сергей Шнуров в Волгодонске поменял мнение о "пьяных сварщиках"

Сегодня лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посетил волгодонский завод "Атоммаш", сообщает РИА Новости.

Популярного музыканта пригласили рабочие предприятия. Поводом послужило выступление Шнурова в конце ноября на телеканале "Россия-24".

Во время дискуссии с министром просвещения Ольгой Васильевой он упомянул, что сегодня в российском обществе существует "некий образ сварщика, который подкреплен тем, что мы сразу вспоминаем советское прошлое, бутылку водки, телевизор - и это сварщик".

Рабочие "Атоммаша" решили показать популярному исполнителю, что из себя представляет современный сварщик. Для Шнурова специально провели экскурсию по заводу, и естественно, организовали мастер-класс по сварке.

Музыкант, по его словам, был в восторге от увиденного, и поменял свое мнение относительно профессии сварщика, назвав их "заинтересованными ребятами".

"Мощь поразила и состояние и агрегатов, и состояние людей - все такие бодрые. Приятно удивлен", - рассказал Шнуров журналистам.