Новости

Арестован 11-й участник дела об убийстве главы центра "Э" Ингушетии 14:25
Володин поговорит со спикером ПАСЕ об отношениях между мужчинами и женщинами 14:17
Археолог обнаружил часы на мозаике II века 14:14
В Гольшанском замке обнаружены артефакты XIII-XIV веков 14:13
В Мурманске простились с погибшим на "Адмирале Кузнецове" офицером 14:13
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток 14:08
На Урале обвиняемого в убийстве пятерых могут отправить на лечение 14:07
Nissan заменит все свои кроссоверы за полтора года 14:07
Сколько можно заработать на старых елочных игрушках 14:05
В Мурманске накрыли нелегальный крабовый цех 13:55
В Кремле пока не подтвердили планы саммита с Турцией в феврале 13:51
Самый опасный корабль ВМФ России выйдет на испытания 13:50
Мун Чжэ Ин заменил премьер-министра Кореи 13:45
В Челябинске начали продавать новогодние шары с черным снегом 13:37
Комиссия генсовета ЕР изучит ситуацию с Корниловым 13:26
Новый трейлер от DC: советский Супермен против Бэтмена в шапке-ушанке 13:25
В Госдуме разработали законопроект о регулировании аптечных сетей 13:14
В России могут появиться новые механизмы защиты прав молодежи 13:11
Рособоронэкспорт выполнил контракт на поставку винтовок ORSIS T-5000 13:10
Выбраны песни для встречи поездов на вокзале Симферополя 13:10
Почта зафиксировала новый суточный рекорд принятых посылок 13:07
В Переславле-Залесском депутата гордумы заподозрили в убийстве 13:06
В России стала доступна программа подписки на автомобили Jeep 13:03
В Болгарии вынесли приговор 78-летней наркодилерше 13:00
Бронзит: Удивлен, что попал в шорт-лист премии "Оскар" 12:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как заштопать боковой порез шины своими руками
Видео: Как заштопать боковой порез шины своими руками
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
17.12.2019 13:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Еще побегают

Старые лифты разрешили использовать до 2026 года
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 284(8042)
С заменой устаревшего лифтового оборудования в Крыму придется подождать. Дело в том, что с аналогичной проблемой одновременно столкнулись во многих российских городах, и выпускающие лифты заводы не способны обеспечить все заявки на новую технику.
Крым захотел за год заменить 900 лифтов в многоэтажках

По разным данным, в замене в Крыму нуждаются 2000 - 2500 лифтов. В 2018 году за счет средств Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Симферополе заменили 113 подъемников. Однако в 2019 году истечет срок эксплуатации сразу 1600 механизмов, а ведомство планировало замену лишь 43 из них. Очевидно, что с такими темпами, чтобы обновить все оборудование, потребуется несколько десятилетий. Поэтому в начале 2019 года в Крыму задумали поменять за два года всю изношенную технику.

На протяжении года республика планировала заменить 900 лифтов, а в следующем году - остальные. По данным министерства ЖКХ Крыма, до февраля 2020 года в срочной замене нуждались 1734 лифта со сроком эксплуатации более 25 лет. Тем более что эксплуатация старых, просроченных кабин противоречит утвержденным документам Евразийского экономического сообщества. В конце сентября в Крым действительно прибыло 379 новых комплектов подъемников. 274 из них устанавливают в симферопольских домах, 105 - в Евпатории, Ялте, Алуште, Керчи и других населенных пунктах. Однако заменить все изношенные кабины как планировалось, очевидно, не получится.

В Крыму СК назвал обвиняемых в гибели матери с ребенком в лифте

- Министерство экономического развития РФ обратилось в Евразийскую комиссию с просьбой отменить ограничения на использование лифтов со сроком эксплуатации более 25 лет, - рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев. - В итоге его продлили до 2026 года, тем самым лифты старше 25 лет могут эксплуатироваться далее.

Продление срока эксплуатации изношенных механизмов не означает, что они вовсе не будут меняться на протяжении ближайших шести лет. Но делать это будут не так быстро, как планировалось. Получая 350 - 380 новых подъемников, как в этом году, Крыму потребуется около семи лет, чтобы полностью обновить лифтовое хозяйство.

Между тем

2 марта 2018 года неисправный лифт стал причиной трагедии в симферопольском микрорайоне "Пневматика". В тот день в подъезде собственного дома погибла молодая женщина и ее грудной ребенок. На попечении мужа погибшей остались еще двое детей. Спустя два с половиной месяца в том же микрорайоне и на той же улице в соседней девятиэтажке оборвавшаяся кабина лифта с пассажирами пролетела три этажа. К счастью, этот случай обошелся без жертв, сработали уловители. Увы, с трагическими последствиями ломались и новые механизмы. В июле нынешнего года лифт, в котором находились три человека, сорвался в севастопольской новостройке в районе парка Победы. Тогда травму ноги получила девушка.

Экономика ЖКХ Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

Главное сегодня

В Кремле пока не подтвердили планы саммита с Турцией в феврале
В Минэнерго РФ рассказали о диалоге между "Газпромом" и "Нафтогазом"
Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на резервную дату
СК показал видео, как жили дети в "доме ужасов" под Гатчиной
Шеф Пентагона обсудит с Турцией угрозы закрытия авиабазы Инджирлик