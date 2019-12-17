С заменой устаревшего лифтового оборудования в Крыму придется подождать. Дело в том, что с аналогичной проблемой одновременно столкнулись во многих российских городах, и выпускающие лифты заводы не способны обеспечить все заявки на новую технику.

По разным данным, в замене в Крыму нуждаются 2000 - 2500 лифтов. В 2018 году за счет средств Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Симферополе заменили 113 подъемников. Однако в 2019 году истечет срок эксплуатации сразу 1600 механизмов, а ведомство планировало замену лишь 43 из них. Очевидно, что с такими темпами, чтобы обновить все оборудование, потребуется несколько десятилетий. Поэтому в начале 2019 года в Крыму задумали поменять за два года всю изношенную технику.

На протяжении года республика планировала заменить 900 лифтов, а в следующем году - остальные. По данным министерства ЖКХ Крыма, до февраля 2020 года в срочной замене нуждались 1734 лифта со сроком эксплуатации более 25 лет. Тем более что эксплуатация старых, просроченных кабин противоречит утвержденным документам Евразийского экономического сообщества. В конце сентября в Крым действительно прибыло 379 новых комплектов подъемников. 274 из них устанавливают в симферопольских домах, 105 - в Евпатории, Ялте, Алуште, Керчи и других населенных пунктах. Однако заменить все изношенные кабины как планировалось, очевидно, не получится.

- Министерство экономического развития РФ обратилось в Евразийскую комиссию с просьбой отменить ограничения на использование лифтов со сроком эксплуатации более 25 лет, - рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев. - В итоге его продлили до 2026 года, тем самым лифты старше 25 лет могут эксплуатироваться далее.

Продление срока эксплуатации изношенных механизмов не означает, что они вовсе не будут меняться на протяжении ближайших шести лет. Но делать это будут не так быстро, как планировалось. Получая 350 - 380 новых подъемников, как в этом году, Крыму потребуется около семи лет, чтобы полностью обновить лифтовое хозяйство.

Между тем

2 марта 2018 года неисправный лифт стал причиной трагедии в симферопольском микрорайоне "Пневматика". В тот день в подъезде собственного дома погибла молодая женщина и ее грудной ребенок. На попечении мужа погибшей остались еще двое детей. Спустя два с половиной месяца в том же микрорайоне и на той же улице в соседней девятиэтажке оборвавшаяся кабина лифта с пассажирами пролетела три этажа. К счастью, этот случай обошелся без жертв, сработали уловители. Увы, с трагическими последствиями ломались и новые механизмы. В июле нынешнего года лифт, в котором находились три человека, сорвался в севастопольской новостройке в районе парка Победы. Тогда травму ноги получила девушка.