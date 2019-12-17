В аэропорту Сочи установили бюст летчика-космонавта Севастьянова

Сегодня в Международном аэропорту Сочи состоялась церемония открытия бронзового бюста дважды Героя СССР, летчика-космонавта Виталия Севастьянова.

- Имя Виталия Ивановича Севастьянова неразрывно связано с Сочи: здесь он вырос, учился, окончил школу, - рассказал управляющий директор сочинского аэропорта Сергей Филиппов. - Он в составе экипажа в 1970 году установил новый мировой рекорд продолжительности полета - 17 суток 16 часов 58 минут 55 секунд. Второй полет спустя пять лет длился еще дольше - 62 суток 23 часа 20 минут 8 секунд.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова, бюст установили в атриуме аэровокзального комплекса. Он является даром автора проекта "Аллея российской славы" скульптора Михаила Сердюкова. Создатель скульптуры - заслуженный скульптор России Анатолий Дементьев. Общий вес бюста - 120 килограммов.

Напомним, 31 мая 2019 года президент РФ подписал Указ № 246 "О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством". Международному аэропорту Сочи присвоено имя летчика-космонавта В. И. Севастьянова.

Имя Виталия Севастьянова присвоено сочинскому аэропорту в рамках проекта "Великие имена России", который позволил придать яркое название и связать его с историей страны. Согласно проекту, аэропорты не будут менять названия юридически. При этом будет реализован ряд предложений по внедрению имен в бренды и интерьеры аэровокзальных комплексов. Первым шагом в этом направлении в аэропорту Сочи стала установка бюста Севастьянова.