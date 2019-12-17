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17.12.2019 13:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Выбраны песни для встречи поездов на вокзале Симферополя

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

"Крымская железная дорога" выбрала три песни-приветствия для пассажиров, приезжающих и отправляющихся из Симферополя и Севастополя. Ими станут хорошо известные марши "Прощание Славянки" и "Легендарный Севастополь". Их дополнит песня "Мой Симферополь - ворота Крыма". Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

Фото: Гранд Сервис Экспресс
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Приезжающих в Севастополь пассажиров будет встречать композиция "Легендарный Севастополь", а прибывающих в Симферополь - "Мой Симферополь - ворота Крыма". Отправляться поезда будут традиционно под "Прощание Славянки".

- 25 декабря в Севастополе в торжественной обстановке будут встречать первый поезд из Санкт-Петербурга, а в Симферополе 26 декабря так же торжественно встретят поезд из Москвы, - рассказал "РГ" заместитель начальника дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Михаил Куликов. - Планируем, что на церемонии встречи первых пассажиров эти марши исполнит живой духовой оркестр.

Известно, что знаменитый марш "Прощание Славянки" военный капельмейстейр 51-го Литовского пехотного полка Яков Богорад написал в 1904 году в Симферополе, где был расквартирован полк. По городской легенде к фонтану-нимфе "Славянке" было принято приходить прощаться перед отъездом из города.

Фото: instagram.com/krymsky_bridge
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Марш "Легендарный Севастополь" был написан 1954, а спустя 40 лет, в июне 1994 года, решением сессии городского совета он стал официальным гимном города - героя.

Самая молодая из трех выбранных песен - "Мой Симферополь - ворота Крыма" - написана в 1984 году к 200-летию крымской столицы. С этого времени она хорошо знакома пассажирам прибывающих в Симферополь поездов. Авторами песни стали советский композитор Леонид Поляковский и поэт Александр Милявский.

По состоянию на утро 17 декабря на поезда, следующие в Крым и обратно, уже продано более 51000 билетов.

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