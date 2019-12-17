На Ямале запретят продавать зажигалки подросткам

Заксобрание ЯНАО опубликовало проект закона, который ограничивает продажу зажигалок и устройств для их зарядки, баллонов со сжиженным углеводородным газом для туристских плит и прочих подобных товаров.

"С 2013 года в подростковой среде фиксируется распространение такой формы токсикомании, как сниффинг, при которой состояние опьянения достигается вдыханием газа. На территории автономного округа в 2019 году зафиксировано девять случаев, когда несовершеннолетние вдыхали пары газа, без летальных исходов. В 2018 году таких фактов было семь в том числе - два случая с летальным исходом", - говорится в пояснительной записке.

Законодатели полагают, что не последнюю роль в распространении пагубной привычки играет тот факт, что зажигалки и тому подобные бытовые устройства, ребенок может беспрепятственно купить в любом ларьке.

Так родилась идея законопроекта, который ограничил бы продажу потенциально опасных товаров подросткам.

"На территории автономного округа не допускается розничная продажа и распространение несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ", - гласит документ.

Если продавец сомневается в том, что покупатель совершеннолетний, он вправе потребовать у него документ, удостоверяющий личность (например, паспорт), как в случаях с продажей табачной и алкогольной продукции. Соответственно, если покупатель несовершеннолетний, зажигалку или баллон ему уже не продадут.

"Нарушение требований влечет за собой административную ответственность", - резюмируют законодатели.