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17.12.2019 10:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Ямале запретят продавать зажигалки подросткам

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заксобрание ЯНАО опубликовало проект закона, который ограничивает продажу зажигалок и устройств для их зарядки, баллонов со сжиженным углеводородным газом для туристских плит и прочих подобных товаров.

"С 2013 года в подростковой среде фиксируется распространение такой формы токсикомании, как сниффинг, при которой состояние опьянения достигается вдыханием газа. На территории автономного округа в 2019 году зафиксировано девять случаев, когда несовершеннолетние вдыхали пары газа, без летальных исходов. В 2018 году таких фактов было семь в том числе - два случая с летальным исходом", - говорится в пояснительной записке.

Фото: depositphotos.com
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Законодатели полагают, что не последнюю роль в распространении пагубной привычки играет тот факт, что зажигалки и тому подобные бытовые устройства, ребенок может беспрепятственно купить в любом ларьке.

Так родилась идея законопроекта, который ограничил бы продажу потенциально опасных товаров подросткам.

"На территории автономного округа не допускается розничная продажа и распространение несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ", - гласит документ.

Если продавец сомневается в том, что покупатель совершеннолетний, он вправе потребовать у него документ, удостоверяющий личность (например, паспорт), как в случаях с продажей табачной и алкогольной продукции. Соответственно, если покупатель несовершеннолетний, зажигалку или баллон ему уже не продадут.

"Нарушение требований влечет за собой административную ответственность", - резюмируют законодатели.

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