На Урале обвиняемого в убийстве пятерых могут отправить на лечение

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело об убийстве пятерых жителей города Нязепетровска, включая четырехлетнего ребенка. Прокуратура поставила вопрос о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера, сообщили во вторник в надзорном ведомстве.

- Установлено, что 4 мая обвиняемый совершил убийство двух мужчин 31 и 34 лет, двух женщин 26 и 31 лет и четырехлетнего сына одной из женщин, нанеся им поочередно ножевые ранения, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Инцидент произошел в доме по улице Паромская в городе Нязепетровске, где обвиняемый распивал спиртные напитки с хозяевами квартиры и их знакомыми. Одна из жертв находилась в гостях с двумя малолетними детьми - четырехлетним сыном и годовалой дочерью.

Судебная экспертиза показала, что в ходе развившегося на фоне запоя временного психического расстройства обвиняемый без какого-либо мотива нанес поочередно каждому из потерпевших множественные удары ножом в различные части тела.

От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления. Заключением экспертизы установлено, что мужчина нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу, отметили в прокуратуре.