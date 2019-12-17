На Урале в стриптиз-клубе задержали липового начальника ОБЭП

Полицейские из подразделения собственной безопасности МВД Свердловской области при поддержке Росгвардии задержали в стриптиз-клубе жителя Екатеринбурга, который представлялся начальником ОБЭП или ОБОП и пытался мошенничать.

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, дежурная часть приняла заявление от девушки-администратора заведения, которая сообщила, что некий подполковник вымогает сто тысяч рублей за то, чтобы полиция не проводила в отношении нее проверку.

Причем раньше она уже платила ему дважды: 30 тысяч за помощь с местом в детсаду вне очереди и 160 тысяч - за получение квартиры с большой скидкой. В обоих случаях "силовик" обещаний не выполнил и деньги не вернул.

"Сыщики взяли его в разработку и при следующей передаче денег задержали в ночном заведении. При личном досмотре у него изъяли меченые купюры и просроченное удостоверение дружинника ГИБДД, которое он выдавал за подлинный документ МВД", - рассказал Горелых.

Прежде фигурант уже не раз был судим за аналогичные преступления, а так же - за изнасилование. В последний раз - в 2019 году на два года условно.

"Работал он охранником. К органам внутренних дел никакого отношения не имеет. В отношении липового начальника ОБЭП возбуждены два уголовных дела по части 2 ст.159 УК РФ о мошенничестве (наказание - до четырех лет лишения свободы). До суда он будет находиться под подпиской о невыезде", - сообщил пресс-секретарь главка.