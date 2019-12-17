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17.12.2019 13:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинске начали продавать новогодние шары с черным снегом

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Производство сувенирных сноуболлов с черным снегом внутри освоили в Челябинске. Часть вырученных от их продажи средств производители обещают направить на покупку дополнительных датчиков мониторинга атмосферы, сообщил во вторник автор идеи Антон Калюк агентству РИА Новости.

- Мы решили сделать проект в поддержку системы независимого мониторинга воздуха, которая в Челябинске работает несколько лет. И с помощью такого смешного новогоднего сувенира мы привлекаем внимание к этой системе, - пояснил Калюк.

По его словам, стоимость шара с черным снегом - 1,5 тысячи рублей. Сувениры уже заказали в 25 городах России и пяти зарубежных странах.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В Челябинске мониторингом воздуха занимаются не только природоохранные ведомства, но и экоактивисты. С 13 по 16 декабря в городе вновь был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени, выросло число жалоб на смог от  челябинцев и жителей пригорода. А министр экологии провел экстренное совещание с представителями промышленных предприятий, на котором они отчитались о мероприятиях по снижению нагрузки на атмосферу.  Причиной, уточняло министерство, стало загрязнение приземного слоя атмосферы  выбросами от промышленности, транспорта и очагов пожара на Коркинском угольном разрезе.

Челябинский депутат, председатель комитета по экологии и окружающей среде Госдумы Владимир Бурматов сообщил в Instagram, что вчера на финальном в этом году заседании комитета Госдумы по экологии, он уже вручил челябинский сноуболл с черным снегом министру природы РФ Дмитрию Кобылкину в качестве новогоднего подарка "от всех городов, в которых снег - черный".

- Попросил министра оставить шар на рабочем столе и почаще придавать ускорение чиновникам, затягивающим жизненно (причем, в буквальном смысле слова) важные для нас решения. А помедитировать на падающий черный снег можно на слайдах. Это если дистанционно. А если очно - добро пожаловать в города из списка, который, конечно, далеко не исчерпывающий.

В список городов с "черным снегом", кроме Челябинска, депутат внес Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец и Читу.

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