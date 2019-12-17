Первый центр амбулаторной онкологической помощи открыт на Среднем Урале

В городе Асбесте открылся первый в Свердловской области центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Медицинское учреждение нового формата позволит жителям ближайших муниципалитетов в краткие сроки проходить всестороннее обследование на онкологические заболевания и получать специализированную помощь.

- Новый Центр даст развитие диагностике онкозаболеваний и оказанию медицинской помощи больным. За счет своевременной диагностики удастся выявлять болезнь на ранних стадиях, начинать вовремя квалифицированное лечение, - обозначил цель проекта министр здравоохранения региона Андрей Цветков.

В центр могут обратиться жители городов Асбеста, Заречного, Сухого Лога, Камышлова, Богдановича, поселков Рефтинского и Малышева, а также всех муниципалитетов Белоярского района. Всего на этой территории проживает 260 тысяч человек. Принимать уральцев будут медицинские специалисты, большинство из которых для отдаленных сельских территорий - редкость, в том числе онкоурологи, онкогинекологи, онкодерматологи.

О необходимости обеспечить доступность медицинской помощи любому уральцу не однажды говорил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: "Очень важно ликвидировать дефицит узких специалистов, особенно на территориях, отдаленных от областного центра. Онколог, как и кардиолог, должен находиться в пешей доступности, независимо от того, где живет человек".

Открытие центра позволит сократить время постановки диагноза до 10-14 дней. Медучреждение оснащено современным высокотехнологичным оборудованием по рентгенодиагностике, маммографии, эндоскопическим исследованиям, УЗИ. В техническую начинку центра, по данным регионального минздрава, вложено 20 миллионов рублей - половина стоимости всего проекта.

Пациентов в Центр будут направлять врачи местных больниц в ходе диспансеризации либо во время профилактических осмотров при подозрении на онкологические заболевания. Комплексное клиническое обследование займет одни сутки, в случае подтверждения диагноза будет назначаться необходимая терапия.

На базе ЦАОП также открыт дневной стационар из двух палат для пациентов с уже установленными онкологическими диагнозами. Здесь, на месте, будет проводиться противоопухолевая лекарственная терапия.

- Люди, прикрепленные к территориям, в первую очередь поедут не в Екатеринбург, а на десятки километров ближе. Так мы улучшаем доступность и качество помощи, это должно повысить выявление заболеваний на 1-2-й стадиях, что приведет к снижению смертности, - оценил запуск проекта заместитель главного врача областного онкодиспансера заслуженный врач РФ Вячеслав Шаманский.

Диагностическая система по борьбе с онкологией создается в рамках национального проекта "Здравоохранение". Вслед за Асбестом в ближайшее время аналогичный центр откроется в Верхней Пышме. А до 2024 года в регионе начнет действовать сеть из 20 медучреждений нового формата. Это позволит обеспечить выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях (I-II стадии) до 58%, а также и увеличить долю лиц, состоящих на учете со злокачественными новообразованиями 5 лет и более, до 58,2% в 2024 году.