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17.12.2019 14:05
Рубрика: Общество

Сколько можно заработать на старых елочных игрушках

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"Живущие" на антресолях и в кладовках старые елочные игрушки, бабушкина бижутерия и игрушечные автомодели могут стоить десятки тысяч рублей.

Фото: iStock
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Есть ряд товаров, на который есть стабильный спрос. Цена зависит от тиража. Например, цена очень редкой елочной игрушки может доходить до ста тысяч рублей. Об этом aif.ru рассказал скупщик и торговец антиквариатом Олег Козлов.

По его словам, хорошо продаются следующие вещи с историей: ретроигрушки 50-ых годов, предметы мелкого коллекционирования, автомодели, настольные игры, старые фантики от конфет и шоколада, бижутерия. Напротив, никому не интересными стали фарфоровые статуэтки, значки СССР, чугунные скульптуры 19 века и старинные книги. Хотя спрос на это в начале 2000-х был.

Между тем

Как писала ранее "Российская газета", стеклянные елочные игрушки сейчас пользуются спросом даже если они только что с производства. Несмотря на то, что Китай - лидер поставок новогодних игрушек на российский рынок, изготовители чувствуют усталость покупателей от китайского ширпотреба и пользуются этим.

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