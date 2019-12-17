Сколько можно заработать на старых елочных игрушках

"Живущие" на антресолях и в кладовках старые елочные игрушки, бабушкина бижутерия и игрушечные автомодели могут стоить десятки тысяч рублей.

Есть ряд товаров, на который есть стабильный спрос. Цена зависит от тиража. Например, цена очень редкой елочной игрушки может доходить до ста тысяч рублей. Об этом aif.ru рассказал скупщик и торговец антиквариатом Олег Козлов.

По его словам, хорошо продаются следующие вещи с историей: ретроигрушки 50-ых годов, предметы мелкого коллекционирования, автомодели, настольные игры, старые фантики от конфет и шоколада, бижутерия. Напротив, никому не интересными стали фарфоровые статуэтки, значки СССР, чугунные скульптуры 19 века и старинные книги. Хотя спрос на это в начале 2000-х был.

Между тем

Как писала ранее "Российская газета", стеклянные елочные игрушки сейчас пользуются спросом даже если они только что с производства. Несмотря на то, что Китай - лидер поставок новогодних игрушек на российский рынок, изготовители чувствуют усталость покупателей от китайского ширпотреба и пользуются этим.