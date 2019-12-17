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17.12.2019 14:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинских школах начали искать распространителей снюсов

В Челябинске начались проверки учебных заведений по факту незаконного распространения табачных смесей, замаскированных под леденцы, конфеты и жвачку. Прокуратура Курчатовского района уже обнаружила снюсы в челябинском лицее № 35 и даже выявила одну из распространительниц никотинного зелья. Ей оказалась 12-летняя ученица пятого класса, сообщили во вторник в прокуратуре области.

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- Опрошенная в прокуратуре района мать несовершеннолетней пояснила, что знала о потреблении дочерью жевательных и курительных смесей, но не предавала этому значения, поскольку снюсы беспрепятственно продаются в магазинах, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - Она даже не обратилась с дочерью к врачу-наркологу и не пыталась выяснить, причиняет ли употребление этих смесей вред ее здоровью.

Между тем, по оценкам специалистов, большое количество снюсов содержит запредельную концентрацию никотина, способную свалить с ног и взрослого человека - более 100 миллиграммов.

В отношении матери распространительницы зелья возбуждено административное дело по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ). Директору лицея внесено официальное представление об устранении нарушений закона об образовании и привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

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Кроме того, прокуратура вместе с полицией разработала план совместных проверок с целью выявления фактов оптовой и розничной продажи вредного зелья.

Отмечается, что продажа снюсов в учебных заведениях уже приобрела массовый характер. Старшеклассники, подсевшие на зелье торгуют им в туалетах, приглашая бесплатно попробовать отраву малышей. В результате поддавшиеся на уговоры становятся новыми потребителями и тратят на никотиновые конфетки карманные деньги, полученные от родителей на обед.

Подобная ситуация лихорадит многие регионы страны. Новосибирские и Пензенские депутаты уже направили обращения в госдуму и Правительство РФ с требованием запретить продажу снюсов несовершеннолетним и законодательно регламентировать их продажу.

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В Челябинске обсуждение "Экстренного реагирования и разработки мер профилактики распространения и употребления снюса и других психоактивных веществ среди школьников и студентов" намечено на ближайшее заседание региональной общественной палаты.

Многие придерживаются мнения, что огульное запрещение снюсов не решит проблему. Они просто уйдут в тень, а на место одним никтотиносодержащим смесям придут другие - рынок очень гибко реагирует на запреты. Однако все сходятся в одном: несовершеннолетних из числа потребителей необходимо исключить и жестко регламентировать производство и торговлю табачными смесями по предельной концентрации никотина.

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