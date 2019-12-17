В каких городах России дешевле всего арендовать жилье посуточно

Составлен рейтинг цен на посуточную аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир в 77 крупных городах России. На первом месте по стоимости ожидаемо Москва. Дешевле всего снять жилье в Кирове.

"Десятку городов с самой дорогой посуточной арендой возглавляет столица: снять здесь однушку и двушку стоит 2 472 и 3 405 рублей, соответственно", - говорится в исследовании портала Domofond.ru.

Второе и третье места - у Якутска и Химок: причем, в случае с однушками цена выше у первого (2 107 рублей), а в случае с двушками - у второго (2 837 рублей).

Во Владивостоке арендовать жилплощадь на сутки обойдется в сумму 1 960 или 2 452, в зависимости от количества комнат. В Сургуте стоимость квартир 1 771 и 2 384 за однушку или двушку соответственно.

Также в десятку дорогих городов вошли Балашиха, Нижневартовск, Подольск, Санкт-Петербург и Хабаровск.

Дешевле всего снять жилье можно в Кирове: 871 или 1 299 рублей в сутки. Не ударит по кошельку аренда и в следующих городах: Стерлитамак, Курск, Астрахань, Магнитогорск, Волгоград, Оренбург, Нижний Тагил и некоторых других. Максимум за однушку - 1 115 рублей в сутки, за двушку - 1 470 рублей.

"Первые четыре места занимают одни и те же города-миллионники: Москва, Санкт-Петербург (1 703 и 2 343 рублей в сутки), Екатеринбург (1 507 и 2 003), и Краснодар (1 412 и 1 957 за однокомнатную или двухкомнатную)", - подсчитали эксперты.

Самый дешевый мегаполис - Волгоград: цены здесь сравнимы с теми, что в городах с населением меньше миллиона: 1 086 и 1 413 рублей, соответственно.