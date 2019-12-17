Выявлен зарубежный сайт с данными россиян и жителей Казахстана

Управление Роскомнадзора по Курганской области в результате рассмотрения обращения гражданина выявили зарубежный сайт, который хранит за пределами страны персональные данные россиян из 60-ти городов и жителей 34 городов Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства. В базе ресурса оказались в алфавитном порядке собраны сведения о миллионе россиян (фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны).

"По обращению гражданина Управлением Роскомнадзора по Курганской области было подготовлено исковое заявление о защите прав субъекта персональных данных. Суд вынес решение в пользу надзорного органа. В настоящее время сайт nomerekaterinburga.com внесен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Следующий шаг Роскомнадзора - ограничение доступа к сайту nomerekaterinburga.com в соответствии с Правилами создания, формирования и ведения автоматизированной информационной системы "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", - говорится в пресс-релизе ведомства.