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Рубрика: Происшествия

За невыполнение штрафных санкций назначат новые штрафы

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)
Новые штрафы, причем очень солидные, могут грозить тем, кто пренебрегает правилами пожарной, промышленной безопасности или безопасности на гидротехнических сооружениях.
Гигантские штрафы вводятся за игнорирование судебных решений в сфере пожарной безопасности. Фото: РИА Новости Гигантские штрафы вводятся за игнорирование судебных решений в сфере пожарной безопасности. Фото: РИА Новости
Гигантские штрафы вводятся за игнорирование судебных решений в сфере пожарной безопасности. Фото: РИА Новости

Публикуемый документ значительно увеличивает размеры штрафов. А они, надо признать, действительно велики - от 200 до 500 тысяч рублей. Эти штрафы предусмотрены для физических лиц. Речь в документе идет не о первичных, так сказать, взысканиях, которые наложены на того или иного человека, допустившего какие-либо нарушения. Речь - об усилении штрафа за злостное неисполнение должником требований ранее выписанного ему исполнительного документа.

Фото: Александр Колбасов/ТАСС
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- По статистике примерно лишь 70-80 процентов судебных и иных решений выполняются теми, в отношении которых они выносятся. Наш народ, увы, не всегда законопослушный и, бывает, легкомысленно относится к предъявленным к ним справедливым требованиям. Вот чтобы у таких граждан не возникало соблазнов игнорировать решения судов и надзорных инстанций и вводятся такие серьезные меры, - сообщил наш источник в МЧС России.

Например, если в ведении какого-либо гражданина находится частный пруд, карьер или иное гидротехническое сооружение, то он обязан выполнять там все необходимые меры безопасности также, как и юридическое лицо.

За неисполнение этих требований в отношении него должны быть выписаны постановления и штрафы. Но человек может игнорировать и их, что может привести, скажем, к прорыву дамбы и жертвам. Как это произошло недавно в Красноярском крае, когда на золотых приисках погибли старатели из-за прорыва частного технического карьера.

Так же и в отношении случаев, когда кто-то напрочь забывает о противопожарных мерах в частном доме, бане или любом частном помещении, где из-за легкомыслия могут погибнуть люди.

Фото: Пресс-служба МЧС России
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Подобные наказания предусматриваются также и для тех, кто игнорирует строительные нормы, а также за несоблюдение требований в области реконструкции, капремонта либо необеспечение санитарно-эпидемиологических норм.

Увеличиваются суммы наказания за подобное злостное игнорирование постановлений о наложении штрафов и для юридических лиц. Им, согласно принятому документу, грозит от одного миллиона до трех миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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