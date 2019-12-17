Новые штрафы, причем очень солидные, могут грозить тем, кто пренебрегает правилами пожарной, промышленной безопасности или безопасности на гидротехнических сооружениях.

Публикуемый документ значительно увеличивает размеры штрафов. А они, надо признать, действительно велики - от 200 до 500 тысяч рублей. Эти штрафы предусмотрены для физических лиц. Речь в документе идет не о первичных, так сказать, взысканиях, которые наложены на того или иного человека, допустившего какие-либо нарушения. Речь - об усилении штрафа за злостное неисполнение должником требований ранее выписанного ему исполнительного документа.

- По статистике примерно лишь 70-80 процентов судебных и иных решений выполняются теми, в отношении которых они выносятся. Наш народ, увы, не всегда законопослушный и, бывает, легкомысленно относится к предъявленным к ним справедливым требованиям. Вот чтобы у таких граждан не возникало соблазнов игнорировать решения судов и надзорных инстанций и вводятся такие серьезные меры, - сообщил наш источник в МЧС России.

Например, если в ведении какого-либо гражданина находится частный пруд, карьер или иное гидротехническое сооружение, то он обязан выполнять там все необходимые меры безопасности также, как и юридическое лицо.

За неисполнение этих требований в отношении него должны быть выписаны постановления и штрафы. Но человек может игнорировать и их, что может привести, скажем, к прорыву дамбы и жертвам. Как это произошло недавно в Красноярском крае, когда на золотых приисках погибли старатели из-за прорыва частного технического карьера.

Так же и в отношении случаев, когда кто-то напрочь забывает о противопожарных мерах в частном доме, бане или любом частном помещении, где из-за легкомыслия могут погибнуть люди.

Подобные наказания предусматриваются также и для тех, кто игнорирует строительные нормы, а также за несоблюдение требований в области реконструкции, капремонта либо необеспечение санитарно-эпидемиологических норм.

Увеличиваются суммы наказания за подобное злостное игнорирование постановлений о наложении штрафов и для юридических лиц. Им, согласно принятому документу, грозит от одного миллиона до трех миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.