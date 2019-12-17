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17.12.2019 10:49
Рубрика: Общество

РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии

Текст: Юлия Кривошапко
Русское географическое общество (РГО) и "Яндекс" будут вместе развивать значимые для страны проекты. Детали обсуждались на встрече президента Общества Сергея Шойгу с управляющим директором "Яндекса" Тиграном Худавердяном и директором стратегических направлений компании Алексеем Федотовым.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сотрудничество планируется развивать сразу в нескольких сферах. Во-первых, образовательные проекты. В сервисе "Яндекс.Учебник" (образовательных портал для учителей и учеников) скоро появятся новые предметы, в том числе, география.

Русское географическое общество поможет "Яндексу" в подготовке учебных материалов.

Фото: Пресс-служба компании "Яндекс".
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Предполагается, что при помощи экспертов РГО будут созданы мультимедийные тесты на знание географии - как для учеников начальной школы (1-4 классы), так и для учащихся 5-9 классов.

Также обсуждается подготовка сценариев занятий по географии с методическими рекомендациями для преподавателей. По этим готовым сценариям учитель любой средней школы России сможет провести урок географии по заданной теме у себя в классе.

Во-вторых, планируется совместная работа по стандартизации топонимов на "Яндекс.Картах". Речь идет о том, чтобы на картах указывались исторические названия географических объектов, которые давали им еще в прошлые века и десятилетия российские первооткрыватели. Этот вопрос в 2018 году поднял председатель попечительского совета РГО, президент России Владимир Путин. Он обратил внимание, например, на названия островов у берегов Антарктиды. "Сегодня лишь единицы знают, что историческое название острова Смит - Бородино, что Сноу - это Малоярославец, а Ливингстон на самом деле Смоленск", - напомнил Владимир Путин.

РГО готово передавать геосервисам "Яндекса" данные о географических, историко-культурных объектах, получаемые в ходе многочисленных экспедиций, в том числе, в труднодоступные места. Подобный опыт взаимодействия у РГО и "Яндекса" уже есть. В 2014 году на "Яндекс.Картах" появились панорамы 11 остров архипелага Земля Франца-Иосифа. Они были сделаны фотографом "Яндекса" в рамках экспедиции Русского географического общества. Это самые северные территории, панорамы которых есть на "Яндекс.Картах".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Русское географическое общество также готово принять активное участие в проекте "Яндекса" "Народная карта". Члены молодежных клубов, региональных отделений РГО, волонтеры Общества наравне со специалистами "Яндекса" будут добавлять на народную карту актуальную информацию о природных, историко-культурных объектах. Отдельным проектом может стать нанесение на народную карту максимально подробной информации об объектах, которые увековечивают память о Великой Отечественной войне. Это особенно важно в преддверии 75-летия победы.

"Яндекс" со своей стороны готов поддержать образовательные, просветительские акции Русского географического общества, основная цель которых - популяризация географических знаний и повышение интереса к предмету среди школьников и студентов. "Яндекс", в частности, станет партнером РГО в преддверии олимпиад по географии и Географического диктанта.

Общество Образование Компании Информационные технологии Яндекс

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