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17.12.2019 09:26
Рубрика: Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору коньков

Текст: Сергей Тихонов
Роскачество советует обзавестись своим инвентарем для посещения катков. Ведомство разработало рекомендации по выбору коньков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все коньки можно разделить на четыре вида: фигурные, хоккейные, конькобежные и любительские. Первые три вида - это варианты для профессиональных спортсменов. Любительские (или прогулочные) подходят для того, чтобы пару часов покататься. Такие коньки имеют разные вариации, например - фигурного и хоккейного типа, а также фитнес-коньки.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Роскачество не рекомендует любителям покупать жесткие ботинки для спортсменов. "Во-первых, такие модели стоят дороже, во-вторых, для обычного катания жесткость скорее помеха, чем преимущество, потому что любителю в таких ботинках некомфортно кататься", - советуют в ведомстве.

Даже в прогулочных коньках нога должна хорошо фиксироваться в ботинке, чтобы не было проскальзывания и пятка не болталась. Не стоит покупать коньки на размер больше - "под шерстяной носок". Это лишний слой скольжения между ботинком и ногой. Лучше взять коньки с утеплителем и купить к ним тонкие термоноски, подчеркивают в Роскачестве.

Эксперты Роскачества советуют сильно не затягивать первые два-три люверса (металлические "дырочки" для шнурков) в зоне носка, чтобы не нарушить кровообращение. А вот в подъеме ноги шнурки затянуть как можно туже - это может спасти от травм. В месте лодыжки можно зашнуровать не очень туго - если перетянуть, нарушится кровообращение и нога начнет мерзнуть. Важно помнить: шнуруя коньки, главное - зафиксировать пятку. В самом верху эксперты Роскачества рекомендуют шнуровать коньки довольно плотно. По правилам такая фиксация наиболее безопасная.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Перед выходом на лед нужно убедиться, что коньки зашнурованы достаточно плотно: в хорошо затянутой паре коньков нельзя засунуть палец под шнурки. Особо важно проверить, что шнурки целы и не протерлись, поскольку если шнурок порвется, можно упасть и получить травму.

Напоследок ведомство дает несколько советов по уходу за коньками, для увеличения их срока службы. Во-первых, лезвия коньков должны быть заточены. В незаточенных коньках можно падать на поворотах, потому что лезвия не держатся в борозде. Во-вторых, не рекомендуется сушить коньки возле обогревателей. При нагревании может отклеиться какая-нибудь деталь, и коньки выйдут из строя. Сушить коньки нужно при комнатной температуре. После катания обязательно насухо протереть лезвия коньков и вынуть из них стельки. Также в Роскачестве советуют приобрести чехлы на лезвия. Желательно мягкие с впитывающим материалом.

Общество Ежедневник Стиль жизни Госфонды и контрольные органы Роскачество

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