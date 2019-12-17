Россия и Сирия начали совместные учения в Средиземном море

Российские военные корабли, находящиеся у берегов Сирии, и военно-морские силы этой арабской республики начали совместные учения в восточной части Средиземного моря.

В маневрах участвуют самолеты с авиабазы "Хмеймим", ракетные катера и тральщики. Руководит учениями, в ходе которых будут отработаны различные тактические эпизоды, контр-адмирал Александр Юлдашев. Он отметил, что на берегу будет идти борьба с беспилотниками и незаконными бандформированиями.

Спецподразделения также отработают ликвидацию последствий применения оружия по объектам в сирийском порту Тартус, где находится российская военная база.