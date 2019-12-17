Россия нарастила вложения в госбумаги США на 622 миллиона долларов

В октябре 2019 года Россия увеличила вложения в американские государственные бумаги по сравнению с предыдущим месяцем на 622 миллиона долларов, доведя из общий объем до 10,697 миллиарда долларов, сообщает ТАСС на основе данных минфина США.

На долю долгосрочных облигаций приходится 2,57 миллиарда долларов, на долю краткосрочных - 8,127 миллиарда долларов.

Россия резко снизила вложения в американский госдолг весной 2018 года. В апреле 2018 года они снизились с 96 миллиардов долларов до 48,7 миллиарда долларов, а в мае до 14,7 миллиарда долларов.

В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до 9,3 миллиарда долларов.

Крупнейшие вложения в госдолг США на сегодняшний день у Японии - 1,16 триллиона долларов. На втором месте Китай с - 1,1 триллиона долларов. На третьем Великобритания - 298,6 миллиарда долларов.