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Рубрика: Экономика

Россия обсуждает с Таиландом поставку еще двух SSJ-100

Текст: Ольга Игнатова

Таиланд намерен приобрести у России два дополнительных самолета SSJ-100 в бизнес-комплектации. О переговорах по поставке наших самолетов в южно-азиатскую страну журналистам рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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ВВС Таиланда купили у России два самолета SSJ-100 в VIP-комплектации. Переданные воздушные судна предназначены для перевозки первых лиц государства и высшего командования ВВС Таиланда. По словам Мантурова, идет обсуждение возможностей поставки еще двух самолетов в Таиланд.

"Скорее всего, да, такой же комплектации", - уточнил Мантуров, слова которого приводит ТАСС.

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