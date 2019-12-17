Россия обсуждает с Таиландом поставку еще двух SSJ-100

Таиланд намерен приобрести у России два дополнительных самолета SSJ-100 в бизнес-комплектации. О переговорах по поставке наших самолетов в южно-азиатскую страну журналистам рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

ВВС Таиланда купили у России два самолета SSJ-100 в VIP-комплектации. Переданные воздушные судна предназначены для перевозки первых лиц государства и высшего командования ВВС Таиланда. По словам Мантурова, идет обсуждение возможностей поставки еще двух самолетов в Таиланд.

"Скорее всего, да, такой же комплектации", - уточнил Мантуров, слова которого приводит ТАСС.