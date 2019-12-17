Россия ввела дополнительные санкции на ряд товаров из Украины

Кабмин расширил перечень товаров, которые нельзя ввозить в Россию из Украины. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.
Фото: Владислав Сергиенко/ РИА Новости
Под запрет попали кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и другие медицинские изделия. Также запрещены к ввозу радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.
Кроме того, под санкции попали 9 украинских граждан.
Двое украинцев из перечня исключены. Таким образом, сегодня в список граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, входят порядка 570 человек.