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17.12.2019 17:05
Рубрика: Экономика

Россия ввела дополнительные санкции на ряд товаров из Украины

Текст: Ольга Игнатова
Кабмин расширил пере­чень товаров, которые нельзя ввозить в Россию из Украины. Соответствующее постановление правитель­ства опубликовано на пор­тале правовой информ­ации.
Фото: Владислав Сергиенко/ РИА Новости Фото: Владислав Сергиенко/ РИА Новости
Фото: Владислав Сергиенко/ РИА Новости

Под запрет попали кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздухов­оды и трубки, грелки, катетеры, кровоост­анавливающие жгуты и другие медицинские изделия. Также запре­щены к ввозу радиато­ры и котлы центральн­ого отопления, части жидкостных насосов.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Кроме того, под санк­ции попали 9 украинс­ких граждан.

Двое украинцев из перечня исключены. Та­ким образом, сегодня в список граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, входят порядка 570 человек.

Экономика ВЭД В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины Санкции и антисанкции

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