Россия ввела дополнительные санкции на ряд товаров из Украины

Под запрет попали кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздухов­оды и трубки, грелки, катетеры, кровоост­анавливающие жгуты и другие медицинские изделия. Также запре­щены к ввозу радиато­ры и котлы центральн­ого отопления, части жидкостных насосов.

Кроме того, под санк­ции попали 9 украинс­ких граждан.

Двое украинцев из перечня исключены. Та­ким образом, сегодня в список граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, входят порядка 570 человек.