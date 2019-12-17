Россияне потратили в 2019 году на интернет-покупки более 2 трлн рублей

По итогам года объем российского рынка интернет-торговли может составить 2,1 триллиона рублей, прогнозируют в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Это на 27 процентов больше, чем в прошлом году. Россияне покупают в онлайн-формате недорогие вещи и электронику, а также активно заказывают еду.

Как рассказала "РГ" вице-президент АКИТ Лия Левинбук, в 2019 году покупатели вели себя достаточно активно. Наибольшим спросом пользовалась мелкая электроника, бытовая техника, косметика, одежда и детские игрушки. Так, в интернет-магазине Wildberries оборот электроники за 11 месяцев 2019 года вырос почти в 5 раз, а автотоваров - в 3 раза.

"Мы также наблюдали значительный рост числа онлайн-заказов мебели и положительную динамику в сегменте доставки готовой еды", - поделилась Лия Левинбук. По оценке РБК, в 2019 году рынок доставки еды покажет рекордную динамику - вырастет на 25,3 процента, по сравнению с 2018 годом, и достигнет 170 миллиардов рублей.

Как пояснили в сервисе Delivery Club сейчас на рынке доставки еды происходит "culture shift" или изменение культуры потребления, благодаря которому доставка еды становится ежедневной привычкой. "На заре рынка доставка еды была способом организовать вечеринку, в лучшем случае становилась офисным обедом, если день выдался тяжелым. Сейчас же многие рассматривают доставку как повседневный инструмент экономии времени. Изначально эта трансформация была заметна только в Москве и Санкт-Петербурге, но уже сейчас мы наблюдаем активное изменение поведения потребителей, проживающих в региональных миллионниках", - рассказали в сервисе.

Как выяснила компания OMI (Online Market Intelligence) жители городов-миллионников отдают предпочтение знакомым, "домашним" блюдам: лидеры рейтинга - это русская и украинская кухни (52% респондентов). Вторая по популярности - итальянская еда (45%). Практически равные показатели демонстрируют американская (37%), азиатская (37%) и кавказская кухни (35%). Вегетарианское питание не пользуется признанием - его предпочитают только 4% респондентов. Самая распространенная сумма заказа в расчете на человека - от 300 до 500 рублей (у 43% респондентов). В Москве средний чек выше - 500−700 рублей (36%).

К онлайн-покупкам еды все чаще обращаются бывшие покупатели розничных сетей. Как отметил директор по стратегии и электронной коммерции торговой сети "Перекрёсток" Леонид Довладбегян, потребители сегодня все охотнее заказывают в онлайне "сложные" категории, такие как молочные продукты (есть в каждом втором чеке), фрукты и овощи (80% заказов). Покупают онлайн сегодня даже картофель. Еще один тренд - возрастающий спрос на "здоровую" еду.

Помимо этого, россияне активно оплачивают через сеть услуги ЖКХ. Из необычных трендов уходящего года можно отметить рост интереса людей к обучению в интернете. Все больше россиян готовы тратиться на онлайн-образование: оборот рынка обучения в интернете, по данным Яндекс.Кассы, поднялся год к году на 60 процентов. Значительный скачек числа онлайн-платежей также отмечается и в сфере благотворительности: за год количество пожертвований российским фондам в интернете выросло на 80 процентов.

В 2019 году продолжилось расширение влияния соцсетей в развитие интернет-торговли. По данным партнерской сети Admitad, в уходящем году значительный рост показали новые медиа-каналы - блоги, группы и сообщества в соцсетях, каналы в мессенджерах, YouTube-блоги. Так, продажи одежды и обуви через мессенджеры в 2019 году выросли в четыре раза. В категории спортивных товаров продажи через группы и сообщества в соцсетях увеличились в три раза и догнали по обороту контекстную рекламу. Парфюмерию и косметику лучше всего покупают после размещения рекламной информации в блогах - это канал привлечения покупателей показал рост сразу более чем в 10 раз.

Российская интернет-торговля ожидает дальнейшего роста рынка после принятия законов, разрешающих дистанционную продажу алкоголя и лекарственных препаратов. Многие интернет-магазины уже создали соответствующие разделы, которые работают как витрины.