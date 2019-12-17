Роструд: В 2020 году будет восемь коротких рабочих недель

Сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной - 9 и 10 января. Затем сокращенная неделя придется на февраль, когда в связи с празднованием Дня защитника Отечества граждане будут трудиться четыре дня: с 25 по 28 февраля.

Международный женский день в 2020 году приходится на воскресенье, поэтому нерабочим днем станет понедельник 9 марта. Также на день меньше придется трудиться в последнюю неделю апреля из-за празднования Дня весны и труда. Еще одна укороченная неделя ждет россиян в июне благодаря празднованию Дня России.

И, наконец, сокращенная неделя будет в ноябре. День народного единства придется на среду, разбив пятидневку на две части. Рабочими днями будут 2 -3 ноября и 5-6 ноября.