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Рубрика: Общество

Роструд: В 2020 году будет восемь коротких рабочих недель

Текст: Сергей Тихонов
Восемь коротких рабочих недель будет у россиян в связи с праздниками в 2020 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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Сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной - 9 и 10 января. Затем сокращенная неделя придется на февраль, когда в связи с празднованием Дня защитника Отечества граждане будут трудиться четыре дня: с 25 по 28 февраля.

Международный женский день в 2020 году приходится на воскресенье, поэтому нерабочим днем станет понедельник 9 марта. Также на день меньше придется трудиться в последнюю неделю апреля из-за празднования Дня весны и труда. Еще одна укороченная неделя ждет россиян в июне благодаря празднованию Дня России.

И, наконец, сокращенная неделя будет в ноябре. День народного единства придется на среду, разбив пятидневку на две части. Рабочими днями будут 2 -3 ноября и 5-6 ноября.

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