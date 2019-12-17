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17.12.2019 15:16
Рубрика: В мире

Русская гуманитарная миссия продолжает укреплять позиции России на Балканах

Текст: Александр Борисов (Восточное Сараево)

Русская гуманитарная миссия (РГМ) продолжает успешно реализовывать проекты в Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины), направленные на укрепление единства русского и сербского народов. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал руководитель представительства РГМ на Балканах Михаил Бондарь.

В Республике Сербской вырос интерес к изучению русского языка

"РГМ на протяжении нескольких лет проводит на территории многих государств проекты "Мобильная клиника", направленные на оказание медицинских услуг людям, проживающим в отдаленных и труднодоступных регионах, - отметил он. - Бригада местных врачей и российские специалисты на подготовленном автомобиле с колесной формулой 4x4, оснащенном необходимым диагностическим оборудованием, проводят осмотр населения, часто лишенного оперативного доступа к больницам. Например, в текущем году только в Сербии было проверено состояние здоровья более чем у 2,5 тысячи граждан. Благодаря содействию посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине, а также успешному взаимодействию с Министерством здравоохранения Республики Сербской данный проект 17 декабря текущего года впервые стартует в Восточном Сараево. В течение девяти дней российские специалисты совместно с местными врачами будут проводить общий осмотр граждан в Центральной клинической больнице города, а также диагностировать и исправлять дефекты зрения. На специальном автомобиле скорой помощи, оснащенном диагностическим оборудованием широкого профиля и современными российскими аппаратами лазерного терапевтического действия МАКДЭЛ, медики будут вести выездную работу в ряде районных учреждений здравоохранения, а также в отдаленных труднодоступных населенных пунктах Сараевско-романийского региона. Отдельно в рамках данного проекта предусмотрена программа для детей из семей, лишенных доступа к высококвалифицированной медицине".

Как Русская гуманитарная миссия борется за популяризацию русского языка

Михаил Бондарь выразил надежду, что "подобная деятельность будет иметь положительный социальный эффект, что, наш взгляд, должно способствовать дальнейшему укреплению позиций России в регионе посредством использования "мягкой силы".

Между тем РГМ с большим успехом провела мастер-классы на тему "Некоторые особенности преподавания русского языка как иностранного: теория, практика, актуальные тенденции", прошедшие с 18 по 20 ноября на базе ведущих вузов в Сараево, Восточном Сараево и Мостаре, а 3 декабря в Баня-Луке завершила реконструкцию здания детского сада "Колибри", помещения которого были оснащены современным мультимедийным оборудованием.

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Следует также напомнить, что благодаря усилиям РГМ и декана философского факультета Университета Восточного Сараево, профессора Драги Мастиловича при вузе был открыт Центр русского языка. "Данный Центр позволит нашим студентам не только быстрее и лучше овладеть русским языком, но и получить знания об истории, культуре и духовности России, - поделился с корреспондентом "РГ" своими впечатлениями декан. - В этом контексте помощь, которую наш университет получает со стороны Русской гуманитарной миссии, является драгоценной. Отмечу, что благодаря РГМ к нам приехал российский преподаватель - русист, кандидат филологических наук Илья Тяпков. В перспективе у нас запланировано более широкое ознакомление обучающихся со всеми аспектами жизни в РФ".

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