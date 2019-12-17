Самый необычный смартфон Xiaomi официально привезли в Россию

Смартфон-концепт Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенный гибким экраном, появился в одном из официальных магазинов в Москве. Информация об этом появилась на странице Mi Russia в соцсети "ВКонтакте".

Особенность смартфона Mi Mix Alpha - гибкий экран, оборачивающий девайс практически целиком, с обеих сторон. На той части корпуса, которая не покрыта матрицей, расположены объективы камеры, которая играет как основной, так и фронтальной. Разрешение камеры составляет 108 мегапикселей.

Традиционные кнопки у смартфона отсутствуют - вместо них на боковой грани можно настроить сенсорные.

Аппарат работает на базе процессора Snapdragon 855+, имеет 12/512 гигабайт памяти и аккумулятор на 4050 мАч. Согласно планам Xiaomi, продаваться Mi Mix Alpha будет по цене 19999 юаней, или почти 180 тысяч рублей.