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17.12.2019 14:46
Рубрика: Власть

Семьям погибших военных досрочно погасят ипотеку

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий досрочное погашение ипотеки в связи с гибелью военнослужащего.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Кредит будет погашен за счет средств федерального бюджета, уточняется в документе, который внесла группа парламентариев из обеих палат парламента.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал решение очень важным. Он уточнил, что погашение будет происходить единым платежом за счет начисления на именной накопительный счет.

- Таким образом, получится максимально быстро решить вопрос об обеспечении жильем членов семьи погибших участников накопительно-ипотечной системы, - пояснил он.

Согласно законопроекту, гасить кредит государство будет вне зависимости от завершения мероприятий, связанных с оформлением прав наследства и переоформлением кредитового договора на наследников.

Важно, что это будет происходить досрочно единым платежом, а не в соответствии с графиком платежей, как это было до сих пор, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: iStock
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- Таким образом, наследникам больше не придется отдельно принимать на себя кредитные обязательства, - добавил он, - с квартиры будет сниматься обременение сразу после погашения остатка кредита.

Эта норма даст возможность близким военнослужащего распоряжаться имуществом сразу после вступления в наследство, сказал спикер журналистам.

Между тем нормы закона будут распространены не только на супругу и детей, но и на родителей военнослужащего, если человек не успел обзавестись своей семьей. Возникают ситуации, когда у военнослужащего на момент гибели еще нет собственной семьей, то именно родители наследуют его обязательства по ипотеке.

- Принятый закон защитит жилищные права семей военнослужащих, которые отдали свою жизнь, выполняя служебный долг, - резюмировал глава нижней палаты.

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