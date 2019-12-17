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17.12.2019 21:58
Рубрика: В мире

Сенат утвердил военный бюджет США с санкциями против "Северного потока-2"

Текст: Екатерина Забродина
На заседании сената конгресса США, которое транслировалось в режиме реального времени на сайте верхней палаты парламента, прошло голосование по проекту военного бюджета на 2020 финансовый год.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Как и ожидалось, Белому дому удалось добиться рекордной сметы на ВПК (самой большой не только за всю историю Америки, но и в мире) - 738 миллиардов долларов, это на 22 миллиарда больше, чем в прошлом.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В настоящее время законодатели разошлись на перерыв. Как передает издание The Hill, на данный момент документ поддержали 86 сенаторов, всего лишь восемь выступили против. Агентство Reuters передавало промежуточные цифры: 61 - за, против - 6. Законопроект детально прописывает все аспекты функционирования вооруженных сил - от уровня зарплат американских военнослужащих, которые будут повышены, до списка конкретных военных кораблей или самолетов, которые должны быть закуплены, модернизированы или списаны, а также "определенные политические инструменты". Среди них - меры, направленные против участников строительства газопровода "Северный поток-2".

Reuters напоминает, что нынешний законопроект о финансировании национальной обороны утверждает преобразование космических войск в отдельный, шестой, вид вооруженных сил - наряду с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими, а также береговой охраной и морской пехотой.

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