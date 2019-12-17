Сенат утвердил военный бюджет США с санкциями против "Северного потока-2"

На заседании сената конгресса США, которое транслировалось в режиме реального времени на сайте верхней палаты парламента, прошло голосование по проекту военного бюджета на 2020 финансовый год.

Как и ожидалось, Белому дому удалось добиться рекордной сметы на ВПК (самой большой не только за всю историю Америки, но и в мире) - 738 миллиардов долларов, это на 22 миллиарда больше, чем в прошлом.

В настоящее время законодатели разошлись на перерыв. Как передает издание The Hill, на данный момент документ поддержали 86 сенаторов, всего лишь восемь выступили против. Агентство Reuters передавало промежуточные цифры: 61 - за, против - 6. Законопроект детально прописывает все аспекты функционирования вооруженных сил - от уровня зарплат американских военнослужащих, которые будут повышены, до списка конкретных военных кораблей или самолетов, которые должны быть закуплены, модернизированы или списаны, а также "определенные политические инструменты". Среди них - меры, направленные против участников строительства газопровода "Северный поток-2".

Reuters напоминает, что нынешний законопроект о финансировании национальной обороны утверждает преобразование космических войск в отдельный, шестой, вид вооруженных сил - наряду с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими, а также береговой охраной и морской пехотой.