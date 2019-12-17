Сергей Иванов призвал к уходу от пластика и рассказал о своей авоське

Сергей Иванов во время выступления на пленарной сессии "Сохраняя будущее: первые итоги реализации нацпроекта "Экология" в рамках I Форума-выставки "Чистая страна" в технопарке "Сколково". Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов призвал сокращать потребление пластика в пользу бумажной и картонной упаковки. Такое заявление он сделал во вторник на форуме "Чистая страна" в Сколково.

"Мы все больше и больше генерируем мусора, об этом тоже надо думать, как это будем сокращать", - приводит его слова РИА Новости.

"Я не призываю всех завтра с авоськами ходить, хотя и не возражаю против этого. Но надо думать, промышленность ориентировать на производство легкоутилизируемой упаковки, бумажной, картонной вместо пластика и полиэтилена. Весь мир идет этим путем", - добавил Иванов.

Отвечая на вопрос об альтернативе пластиковым пакетам и популярности авосек, он сказал: "я знаю, у меня тоже есть".

Спецпредставитель президента РФ также высказался по поводу дискуссии об утилизации неперерабатываемого мусора. Он считает, что такие отходы лучше сжигать, а золу захоранивать. По мнению Сергея Иванова, мусоросжигающие заводы не наносят ущерба экологии, в то время как мусорные полигоны могут стать источником пожара.

Сергей Иванов подчеркнул, что строительство таких заводов "возможно только после публичной экологической экспертизы". "Без экспертизы ничего строить нельзя. Вообще экология - это такая тема, где не может быть ничего секретного. Надо все объяснять, разъяснять спокойно, но с аргументами", - добавил он.