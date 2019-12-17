Шеф Пентагона обсудит с Турцией угрозы закрытия авиабазы Инджирлик

Глава оборонного ведомства США Марк Эспер не получал от турецкой стороны никаких официальных уведомлений о том, что американские военные объекты на территории республики - базы Инджирлик и Кюреджик - могут быть закрыты, если Вашингтон введет санкции против Анкары. Шеф Пентагона признал, что ему надо будет обсудить этот вопрос с турецким коллегой Акаром Хулуси, передает Reuters.

По заверениям Эспера, обо всем он узнал из средств массовой информации. Напомним, что ранее турецкие СМИ процитировали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил о том, что его страна сможет ответить на рестриктивные действия США, если партнеры по НАТО действительно рискнут прибегнуть к санкциям. Как известно, отчасти они уже введены: американцы перестали поставлять туркам комплектующие для импортируемых из США истребителей F-35. Напомним, что одним из поводов для острых разногласий между союзниками стал контракты Турецкой республики с РФ на закупку зенитных ракетных комплексов С-400 ("Триумф").

Напомним, что на территории авиабазы Инджирлик дислоцируются как собственно турецкие, так и американские военные (согласно открытым источникам - до пяти тысяч человек) и техника, включая самолеты-заправщики, обеспечивающие миссии США на Ближнем Востоке. Кроме того, как писала ранее "РГ", именно в районе Инджирлика может находиться тактическое ядерное оружие США - атомные бомбы B61 (эту информацию Пентагон не подтверждает, но и не опровергает). Еще три года назад появились слухи, что американское командование начало переброску арсенала в Румынию, однако Бухарест их всячески отрицал. На объекте Кюреджик работает радиолокационная станция системы ПРО НАТО в Европе.