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17.12.2019 20:24
Рубрика: В мире

СМИ: Германия готова к санкциям США в отношении подрядчиков "Северного потока-2"

Текст: Екатерина Забродина
Правительство Германии готовится к санкциям CША в отношении подрядных компаний-участниц проекта газопровода "Северный поток-2", которые могут быть приняты сенатом уже во вторник вечером по вашингтонскому времени в рамках законопроекта о военном бюджете на следующий год. Это следует из внутреннего документа федерального министерства экономики под грифом "только для служебного использования", который попал в распоряжение Bild. Впрочем, о санкциях против собственно Германии речь не идет.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По данным издания, подписание бюджета президентом Дональдом Трампом ожидается до 20 декабря, так что "не позднее пятницы санкции вступят в силу". "Федеральное правительство не исключает, что анонсированные санкции затронут прокладку труб в исключительной экономической зоне Дании, - утверждает Bild. - Таким образом, прогнозы экономического министерства в корне противоречат данным внешнеполитического ведомства страны о том, что ограничительные меры США затронут именно Германию. Составители конфиденциального доклада исходят из того, что Соединенные Штаты не планируют никаких санкций в отношении ФРГ, равно как и никаких прямых рестрикций против "Nord Stream 2 AG" - дочерней компании "Газпрома".

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
"Северный поток-2" будет строиться зимой и весной 2020 года

Bild напоминает, что недавно госминистр в немецком МИДе Нильс Аннен писал у себя в Twitter: "Четкая позиция министра Хайко Мааса по отношению к санкциям США против Германии: европейская энергетическая политика решается в Европе, а не в США. Вмешательство извне и санкции экстратерриториального действия мы отвергаем на корню".

Между тем в документе дословно сказано следующее: "Западные инвесторы, как и собственно консорциум "Северного потока-2" не находятся в фокусе объявленных санкций. Они угрожают непосредственно швейцарско-голландской компании Allseas, которая в настоящее время прокладывает последний отрезок трубы, и предусматривают замораживание ее счетов и запрет сотрудникам на въезд в США".

После того, как Трамп подпишет закон, правительство Германии "начнет внимательно изучать, какое конкретное влияние он окажет на реализацию "Северного потока-2". В Берлине не исключают, что проект удастся завершить в течение как раз тех 30 дней, которые американские законодатели обозначили как "период свертывания" работ - в этом случае на заинтересованные стороны не будут наложены штрафы. "После оценки этих обстоятельств Германия будет решать, как именно реагировать на закон", - заключает Bild.

Фото: REUTERS/ANTON VAGANOV
Оператор "Северного потока-2" попробует обогнать санкции

Ранее "РГ" писала об утечке в деловом немецком издании Handelsblatt, согласно которой американцы нацелились на европейские компании: Allseas со штаб-квартирой в Швейцарии и Wurzeln в Нидерландах, а также Saipem из Италии. Они играют важнейшую роль на мировом энергетическом рынке: их узкоспециализированные суда способны прокладывать трубопроводы на больших глубинах. И закон о санкциях предписывает американскому правительству принять меры как раз против тех предприятий, которые активно участвуют в прокладке газопроводов на глубине 100 футов (около 30 метров) ниже уровня моря. "Такая формулировка была выбрана сознательно, чтобы затронуть Allseas и Saipem. Хотя Saipem уже завершила работу по "Северному потоку-2", что снижает риск санкций для итальянцев", - отмечало издание.

Но здесь есть тонкий момент: эти предприятия действуют не только в Северном и Балтийском морях, но и в течение многих лет находились в Мексиканском заливе - в качестве субподрядчиков таких ведущих американских концернов, как Chevron и Exxon Mobil. Они прокладывают для них трубопроводы, а суда Saipem участвуют еще и в буровых работах по разведке нефти и газа. "Так что в случае введения санкций под угрозой срыва окажутся американские проекты в Мексиканском заливе. Услугам этих компаний невозможно быстро найти замену", - утверждает Handelsblatt. Собеседники газеты подтверждают, что лоббисты американской нефтяной отрасли с тревогой смотрят на решимость Вашингтона включить Allseas и Saipem в свои черные списки и не раз доводили свои опасения до сведения американской администрации.

Европейский бизнес раскритиковал санкции против "Северного потока-2"
В мире Европа Германия Экономика Отрасли Нефть и газ В мире США Газопровод "Северный поток-2"

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