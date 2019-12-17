Более 600 тысяч машинописных и рукописных карточек, содержащих сведения о венгерских военнопленных и интернированных, переведены в электронный вид.

Их оцифровка и атрибутирование проведены в рамках трехстороннего договора о научно-техническом сотрудничестве между Российским государственным военным архивом (РГВА), Национальным архивом Венгрии и Фондом поддержки национальных проектов. Информационный ресурс создан одновременно на русском и английском языках.

База данных содержит информацию о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения граждан Венгрии, военном звании, дате и месте пленения. Во многих случаях (это связано с судьбой конкретного человека) - дате и причине выбытия, дате смерти и месте захоронения. Напомним: Венгрия присоединилась к тройственному пакту Германия - Италия - Япония 20 ноября 1940 года и принимала участие в крупных сражениях на территории СССР до начала 1943 года.

- Проект создания электронной базы данных носит научный и гуманитарный характер, - говорит заместитель директора РГВА Владимир Кузеленков. - Он, несомненно, будет востребован историками, поисковыми службами Венгрии и, конечно, родственниками погибших и пропавших без вести военнопленных.

Ознакомиться с оцифрованной картотекой венгерских военнопленных и интернированных можно будет на электронных ресурсах Российского государственного военного архива и Национального архива Венгрии уже в 2020 году.

- Из попавших в Советский Союз военнопленных разных национальностей исследователи с наибольшими трудностями сталкиваются при определении именно венгерских военнопленных, - поясняет Владимир Кузеленков.

По его словам, созданная на основе картотек Российского государственного военного архива электронная база данных будет пользоваться спросом и может помочь в разрешении многих проблем.