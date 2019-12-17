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17.12.2019 16:28
Рубрика: Экономика

Создание системы обращения с отходами требует 370 млрд рублей

Текст: Елена Березина

Для создания комплексной системы обращения с отходами в стране в отрасль необходимо инвестировать около 370 млрд рублей. Об этом на форуме "Чистая страна" сообщил исполняющий обязанности генерального директора "Российского экологического оператора" Сергей Королев.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В 2019 году бизнес инвестировал в сферу ТКО около 27 млрд рублей.

По его словам, помимо средств инвесторов необходима финансовая поддержка отрасли со стороны государства (федерального центра и регионов). Без совместных мер тариф для населения может вырасти выше предельных значений.

Всего в РЭО поступило 317 инвестиционных проектов в 73 регионах на сумму 214,6 млрд рублей. Среди них 123 мусоросортировочных комплекса, 37 объектов утилизации твердых коммунальных отходов, 99 комплексов по переработке отходов, 44 полигона для отходов, 14 экотехнопарков.

Из 317 проектов только 20 предварительно могут быть определены в качестве "пилотных". Источниками их финансирования рассматриваются собственные средства инвестора, банковское финансирование и меры поддержки со стороны РЭО.

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