Стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год

"Страховая сумма по этому виду составит от 300 до 500 тысяч рублей при условии защиты жилья только от чрезвычайных ситуаций, без бытовых рисков. При средней цене недвижимости в 2,05 миллиона рублей, полис будет стоить в среднем 430 рублей в год, то есть, меньше 40 рублей в месяц", - уточнил Юргенс.

Он добавил, что цена страховки будет больше в тех регионах, где опасность ЧС выше. "Но мы договариваемся с Минфином, что целевые субсидии из федерального бюджета регионам, особенно подверженным риску чрезвычайных ситуаций, будут больше", - подчеркнул президент ВСС.

Закон о создании новой системы вступил в силу 4 августа. Он предполагает, что для более полного возмещения ущерба гражданам, которые заранее позаботились о страховке, будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний. Объем ответственности последних - 300-500 тысяч рублей.

Ущерб гражданам, купившим страховку, будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте - ее утверждает Минстрой России. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией и человека такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.

Что касается тех, кто жилье не застраховал, они тоже без поддержки не останутся, но смогут рассчитывать только на помощь государства.

Пункт о страховке может включать в квитанции на оплату услуг ЖКХ. Таким образом, граждане смогут сами выбирать, платить за нее или нет.

По мнению Юргенса, чтобы проект был успешен, нужны дополнительные стимулы как для региональных властей, так и для граждан, страхующих жилье. Так, целесообразно было бы снизить ставку налога на жилье и взносы на капремонт для тех, кто его застраховал, пояснил глава ВСС.