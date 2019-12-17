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17.12.2019 23:40
Рубрика: Происшествия

Под арестом дома

Суд заменил экс-банкиру меру пресечения
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8043)
Бывший директор столичного филиала банка "Югра" Нина Чернова - фигурант уголовного дела о хищении семи с половиной миллиардов рублей, до вторника находилась под стражей в следственном изоляторе. Московский городской суд изменил меру пресечения и отпустил ее под домашний арест.

Напомним, дело о хищении более семи миллиардов рублей у банка "Югра" было возбуждено в январе 2019 года. В рамках этого дела Чернова была взята под стражу и находилась в СИЗО. По решению суда домашний арест действует для нее до 14 февраля следующего года.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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По этому делу были арестованы кроме Черновой бывший главный акционер лишенного лицензии этого кредитного учреждения Алексей Хотин, а также бывший президент банка Алексей Нефедов и экс-председатель правления Дмитрий Шиляев. Всем этим фигурантам дела Басманный райсуд Москвы на три месяца продлил домашние аресты - до марта 2020 года.

Все четверо фигурантов дела обвиняются по части 4 статьи 160 УК РФ - в присвоении или растрате. Следствие ведут сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ. Следственный комитет по обращению ЦБ и АСВ сначала возбудил два уголовных дела о растрате в банке, которые затем были объединены. Причем Черновой первоначально вменили растрату в более 283 миллиарда рублей под видом выдачи необеспеченных кредитов. Но согласно выводам экспертов растратить столько денег из "Югры" было невозможно, поскольку такая сумма превышает все кредиты, выданные юридическим лицам. Последние, согласно отчетности самого банка, не превышали 267 миллиардов рублей.

Лицензия у ПАО "Банк "Югра"" была отозвана ЦБ 28 июля 2017 года в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения и других нарушений. В сентябре прошлого года по иску АСВ "Югра" была признана арбитражным судом банкротом.

Вину никто из арестованных не признал.

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