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17.12.2019 22:21
Рубрика: В мире

Трое сирийских солдат погибли при атаке террористов в Идлибе

Трое сирийских солдат погибли, 20 получили ранения различной степени тяжести при отражении атаки террористов в провинции Идлиб. Это произошло с 5:00 до 12:45 во вторник, 17 декабря.

Боевики группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) и "Сирийская национальная армия" напали на позиции вооруженных сил САР. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Фото: AP Photo/Darko Bandic
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Перед атакой, в которой участвовали два танка и три боевые машины пехоты, боевики обстреляли позиции правительственных сил из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий.

Во время боя были уничтожены две БМП и один танк террористов. "Все атаки боевиков отбиты", - заключили в Центре по примирению.

Еще одна атака произошла в 7:45. Около 30 боевиков предприняли попытку прорыва с территории Идлибской зоны деэскалации в направлении позиций ВС САР в провинции Алеппо. При отражении атаки ранения получили пять сирийских военных.

По информации Центра по примирению, главари вооруженных группировок в ближайшее время планируют новые нападения на позиции сирийских правительственных сил.

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