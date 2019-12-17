В 2020 году Пентагон получит рекордные денежные вливания

Сенат конгресса США на этой неделе проголосует за законопроект, предоставляющий в распоряжение Пентагона рекордный бюджет: в 2020 финансовом году американские военные получат 738 миллиардов долларов, что на 22 миллиарда больше, чем годом ранее. Критики "вбухивания" президентом США Дональдом Трампом, стремящегося к переизбранию в следующем году, новых десятков миллиардов долларов американских налогоплательщиков в военно-промышленный комплекс США уже окрестили этот документ "бюджетом войны", напомнив Вашингтону об обостряющихся социально-экономических проблемах в Америке.

В прошлую среду за законопроект об ассигнованиях на национальную оборону США в 2020 году проголосовала палата представителей конгресса, а до конца этой недели сенаторы окончательно утвердят бюджетное предложение Белого дома. Оно стало для Пентагона в буквальном смысле "манной небесной", поскольку оказалось значительно щедрее изначально запрошенной минобороны США суммы. И дело не столько в том, что зарплаты американских военных в следующем году будут проиндексированы на 3,1 процента, а также существенно расширен их соцпакет - явный дифирамб администрации Трампа в сторону многочисленного "электората в погонах" - сколько в новых гигантских вливаниях в закупку наступательных вооружений.

Подкинет Вашингтон порядка 2,3 миллиарда долларов на поддержку союзников и партнеров через программы Агентства по военному сотрудничеству

Так, в открытой части оборонного бюджета США в общем виде говорится о планах производства зарядов оружейного плутония, развертывании ядерного оружия низкой мощности, исследованиях в области гиперзвука и кибертехнологий, новых инвестициях в создание системы ПРО, а также указывается ряд конкретных планируемых к закупке вооружений.

Пентагону выделяются необходимые средства на создание перспективного стратегического бомбардировщика B-21 "Рейдер", закупку 42 истребителей F-35, 24 F-18 и 8 F-15. Дается "зеленый свет" на приобретение 10 новейших многоцелевых подводных лодок класса "Вирджиния", а также разработку новых и модернизацию имеющихся атомных субмарин. Минобороны США в 2020 году разрешено закупить 3 новых эсминца класса "Эрли Бёрк" с управляемым ракетным вооружением, 165 танков "Абрамс", почти 300 сотен БТР и БМП, 48 ударных вертолетов "Апач" и тысячи единиц другого конвенциального вооружения.

Несмотря на озвучиваемые Дональдом Трампом предвыборные лозунги о необходимости вывести американские войска из зон боевых действий на Ближнем Востоке, под проведение заграничных операций Пентагону выделяется 71,5 миллиарда долларов. Столь внушительная сумма дает все основания полагать, что о полном выводе подразделений США из Сирии или Афганистана в ближайшее время речи не идет.

Подкинет Вашингтон порядка 2,3 миллиарда долларов на поддержку своих союзников и партнеров через программы Агентства по военному сотрудничеству. Из заявленных реципиентов военной помощи США - Израиль, Афганистан, Тайвань, страны Балтии и Украина. Двум последним оборонный бюджет Америки, по задумке его составителей, должен помочь противостоять "российской агрессии" - именно так указанно в тексте законопроекта.

Кстати, "почетное" место нашей страны в этом документе нашлось и в одиозной главе "Противостояние России, Китаю и другим угрозам". При этом то, что оборонный бюджет РФ в 10 раз меньше, чем у США, "звездно-полосатых" военных и законодателей ничуть не смущает. Несмотря на это, Россия, согласно тексту документа, "является соперником, стремится подорвать международный порядок и усилить влияние". Допустить этого на берегах Потомака, понятное дело, не могут и с этой целью дополнительно выделяют аж 743,3 миллиона долларов на так называемую Европейскую оборонную инициативу - комплекс мер по наращиванию военной инфраструктуры для сдерживания Москвы. А чтобы это сдерживание было еще более эффективным, в национальном оборонном бюджете США отдельно прописан механизм ограничений против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2". С учетом того, что первый будет открыт 8 января 2020 года, а второй достроен в течение ближайших месяцев санкционные потуги американских законодатели явно "протухли".

В тоже время в самих США более 30 местных НПО и групп активистов выступили с резкой критикой законопроекта о бюджете Пентагона, назвав его "чеком" на ведение бесконечных войн. Да и на самом Капитолийском холме далеко не все хлопают в ладоши, видя, как деньги налогоплательщиков во все большем количестве "распиливаются" американским ВПК и его влиятельными лоббистами.

"Я выступаю резко против этого законопроекта, также как и против всех предыдущих военных бюджетов Трампа. Когда у нас массовая разница в уровне доходов и финансовое неравенство, половина наших граждан живет от зарплаты до зарплаты, 500 тысяч американцев являются бездомными, а школы по всей стране не могут выплатить учителям достойную зарплату, пришло время сменить наши национальные приоритеты. Время инвестировать в трудящихся в этой стране, а не в раздутый военный бюджет", написал в своей статье для газеты The Washington Post сенатор-демократ и кандидат в президенты США Берни Сандерс.