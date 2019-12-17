В 2021 году российские авиакомпании получат около 200 самолетов МС-21

В 2021 году российские авиакомпании получат около 200 первых самолетов МС-21-300, рассказали "Российской газете" в Минпромторге.

Действующие твердые контракты предусматривают поставку 175 самолетов, отметили в Минпромторге. Серийный выпуск будет последовательно наращиваться с выходом к середине 2020-х годов на темп 72 самолета в год. Темпы производства синхронизированы с графиком поставок.

МС-21 сможет конкурировать как с Boeing, так и с Airbus, особенно на фоне проблем с Boeing 737 MAX

"Важнейшее отличие МС-21 от самолетов своего класса - более высокий уровень комфорта для пассажиров. Самолет имеет самый широкий в своем классе фюзеляж. Благодаря этому в пассажирском салоне можно разместить более удобные кресла или увеличить ширину прохода", - сообщили в Минпромторге. Например, в эконом-классе первого среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21-300 пассажир может без труда разминуться с тележкой обслуживания. Также увеличена вместимость багажных полок. Еще одно менее заметное, но очень важное для комфорта пассажиров преимущество - давление в салоне в крейсерском режиме полета соответствует высоте 1830 метров. В то же время у существующих узкофюзеляжных лайнеров этот показатель соответствует высоте 2400 метров, то есть воздействие на пассажиров выше.

Идея создания этого самолета появилась еще в 90-х годах. Планы начала серийного выпуска несколько раз смещались по разным причинам. В итоге проектируются две основные модели. В МС-21-200 планируется установить от 132 до 165 кресел, а в МС-21-300 - от 163 до 211 кресел. Проектируется самолет в ОКБ им. Яковлева (корпорация "Иркут"). Первый прототип МС-21-300 на Иркутском авиазаводе заложили 6 февраля 2014 года, а летные испытания начались в мае 2017 года. Для сертификации нужно иметь четыре летных образца и еще два для статических и ресурсных испытаний. В конце ноября в "Иркуте" сообщили о завершении диагностики систем четвертого летного образца самолета. Остальные машины проходят летные и статические испытания.

Среднемагистральные самолеты - самые востребованные машины. На рынке представлены только Boeing 737 и Airbus 320. Российский МС-21 сможет конкурировать как с Boeing, так и с Airbus, считает зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Особенно это вероятно с учетом проблем, которые испытывает американская корпорация. После авиакатастроф с Boing 737 MAX 29 октября 2018 года возле столицы Индонезии Джакарты и 10 марта 2019 года в Эфиопии многие страны по всему миру, в том числе и США, приостановили эксплуатацию самолета. Сейчас в корпорации уверяют, что "Boeing успешно движется к безопасному возвращению 737 MAX в эксплуатацию". Производители заявляют об обновлении ПО системы улучшения характеристик маневрирования самолета MAX. Но чтобы возобновить полеты, самолет нужно сертифицировать, а этот процесс затянулся. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), как сообщалось, пока выдавать сертификат не планирует. К тому же, по последним сведениям американских СМИ, в компании рассматривают вариант полной остановки выпуска самолета. Произойти это может уже с января следующего года.

Власти США приложат все усилия, чтобы этот самолет все же летал, считает руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко. Но "Боинг" изначально проектировался очень давно. На модель MAX поставили более мощный двигатель большего диаметра, который сдвинут немного вперед. Из-за этого самолет получил тенденцию к задиранию носа. В этом плане МС-21 более прогрессивный, поясняет эксперт.

"Конкурентоспособность самолета МС-21 обеспечивается высокой степенью инновационности", - считают в Минпромторге. Для самолета выбраны и вновь разработаны передовые системы лучших отечественных и зарубежных поставщиков. Используются экономичные и экологичные двигатели нового поколения российского и зарубежного производства. В конструкции широко используются полимерные композиционные материалы. Их применение позволило разработать крыло, отличающееся повышенным аэродинамическим качеством.

МС-21 может составить конкуренцию зарубежным аналогам пока только на внутренних линиях, считает замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. Для полетов на международных рейсах необходимо доказать соответствие экологическим требованиям, а они представляют собой один из рычагов ограничения конкуренции.

Однако российский самолет уже широко рекламируется в разных странах, рассказывает Афонский. "Переговоры будут активизированы после получения самолетом МС-21-300 сертификата EASA. Мы предлагаем нашим партнерам не только поставки самолетов, но и участие в кооперации - производстве деталей и компонентов", - отмечает он. Зарубежных представителей беспокоит нестабильность позиций американской администрации по Boeing 737 MAX. Россия выглядит как более предсказуемый партнер, который никогда не ставит политических условий, добавляет Афонский.