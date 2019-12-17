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Рубрика: В мире

В Австрии на Рождество отменили плату за проезд на автобанах

Текст: Александр Саможнев

Австрийские власти сделали автомобилистам приятный подарок на Рождество и новогодние каникулы. Проезд по некоторым участкам федеральных трасс поблизости от границы с Германией стал бесплатным с 15 декабря. Водителям больше не нужно приобретать "виньетку", дающую право на движение по местным автобанам, сообщает телеканал Euronews.

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Тем самым правительство хочет сократить количество автомобилистов, которые съезжают на проселочные дороги, чтобы сэкономить. Например, транзитное движение через Зальцбург зачастую приводит к возникновению длинных пробок на небольших дорогах, когда любители покататься на лыжах отправляются на горнолыжные курорты. В обычном режиме "Виньетка" на десять дней в 2020 году обойдется автолюбителю в 9,40 евро, за весь год оплата составляет 91,10 евро.

За отсутствие заветного стикера, который крепится на внешней стороне лобового стекла, взимается штраф в размере 120 евро. О "виньетке" необходимо позаботиться заранее, так как на австрийских трассах нет контрольных пунктов для оплаты проезда.

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Между тем в Австрии на фоне борьбы с климатическими изменениями усилилась тенденция приобретения новогодних подарков в магазинах "секондхэнд". Не напрасно экоактивисты проводят кампанию в пользу бережливости с целью защиты окружающей среды. То, что вчера было зазорным, сегодня считается правильным. Стала формироваться особая мода на подержанные дизайнерские сумки, джинсы, обувь и наручные часы. "В последние два года ситуация сильно изменилась, дарить подержанные вещи стало в порядке вещей. Люди особенно радуются свитерам ручной работы", - говорит владелец бутика Диана Ранеггер из Граца. По ее словам, в ходу также перчатки, шарфы и другие недорогие предметы. Ее коллега из Нижней Австрии Мануэла Ноймайер уверена, что эта тенденция продолжится. Причем, не идет речь о цене, люди покупают подержанные вещи сознательно и по убеждению. Охрана окружающей среды все больше выходит на первый план.

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