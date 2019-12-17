В Австрии на Рождество отменили плату за проезд на автобанах

Австрийские власти сделали автомобилистам приятный подарок на Рождество и новогодние каникулы. Проезд по некоторым участкам федеральных трасс поблизости от границы с Германией стал бесплатным с 15 декабря. Водителям больше не нужно приобретать "виньетку", дающую право на движение по местным автобанам, сообщает телеканал Euronews.

Тем самым правительство хочет сократить количество автомобилистов, которые съезжают на проселочные дороги, чтобы сэкономить. Например, транзитное движение через Зальцбург зачастую приводит к возникновению длинных пробок на небольших дорогах, когда любители покататься на лыжах отправляются на горнолыжные курорты. В обычном режиме "Виньетка" на десять дней в 2020 году обойдется автолюбителю в 9,40 евро, за весь год оплата составляет 91,10 евро.

За отсутствие заветного стикера, который крепится на внешней стороне лобового стекла, взимается штраф в размере 120 евро. О "виньетке" необходимо позаботиться заранее, так как на австрийских трассах нет контрольных пунктов для оплаты проезда.

Между тем в Австрии на фоне борьбы с климатическими изменениями усилилась тенденция приобретения новогодних подарков в магазинах "секондхэнд". Не напрасно экоактивисты проводят кампанию в пользу бережливости с целью защиты окружающей среды. То, что вчера было зазорным, сегодня считается правильным. Стала формироваться особая мода на подержанные дизайнерские сумки, джинсы, обувь и наручные часы. "В последние два года ситуация сильно изменилась, дарить подержанные вещи стало в порядке вещей. Люди особенно радуются свитерам ручной работы", - говорит владелец бутика Диана Ранеггер из Граца. По ее словам, в ходу также перчатки, шарфы и другие недорогие предметы. Ее коллега из Нижней Австрии Мануэла Ноймайер уверена, что эта тенденция продолжится. Причем, не идет речь о цене, люди покупают подержанные вещи сознательно и по убеждению. Охрана окружающей среды все больше выходит на первый план.