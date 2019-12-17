В мире
17.12.2019 16:18
Текст: Юрий Сизов

Путешественник на желтом "велоболиде" приехал в Беларусь из Германии

Средства передвижения для туристических фанатов, судя по всему, и в наш стремительный век может ограничивать только их личное воображение. Еще не так давно под стук колес многих укачивала шутливая песня Кола Бельды о том, что все-таки миг движения "на оленях лучше". А вот Яша Бойттлер - молодой немецкий любитель открывать мир гостеприимных людей - выбрал для знакомства с Синеокой ни паровоз, ни самолет, а уникальный веломобиль.
Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
БЕЛТА

И, судя по всему, не прогадал. Беларусь, признался он БЕЛТА на финальной точке своего вояжа, "может быть интересным направлением для велопутешествий, здесь дружелюбные и открытые люди, красивые места". Гродно на его пути стал одним из конечных пунктов более чем 10-дневного маршрута. А стартовал он в республике на своеобразном велосипеде с корпусом из композитных материалов весом около 45 кг из Бреста, побывав в Минске и Лиде, других городах РБ.

"Впечатления большей частью - позитивные. Открытые люди, очень душевные и доброжелательные. Даже не ожидал такой популярности и интереса к своей персоне", - делится впечатлениями путешественник. По его словам, проблем с ориентированием не было: всегда были те, кто готов был прийти на помощь. Только позитивные эмоции оставили у молодого человека и контакты с пограничниками, местной милицией.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Порой, правда, не всегда доставало на трассах покрытия глобальной сети. На некоторых лесных участках дорог не мог добавить себе настроения музыкальным эфиром, признается молодой человек. "А в целом страна очень комфортна для зарубежных гостей, в том числе и для поездок на веломобилях", - говорит Яша Бойттлер.

Молодой человек признался, что давно интересуется Восточной Европой. Но одних книг и визуального ряда сегодня уже недостаточно. В новом столетии все "необходимо все увидеть собственными глазами", - уверен путешественник.

Сравнивать по архитектуре и гостеприимству белорусские города, выстраивая их по ранжиру, Яша не стал. "Все они по-своему уникальны и красивы. В путешествиях всегда стараюсь пробовать локальную кухню. Многое понравилось, например борщ и котлеты, а в Лиде попробовал и знаменитое местное пиво", - рассказывает он. И усаживаясь в свой необычный болид, дал понять, что с удовольствием снова приедет в Беларусь, причем, возможно, не один.

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