В ДНР официально зарегистрировали первый в Республике творческий союз

Союз художников ДНР стал первым творческим объединением, получившим документ о государственной регистрации в Министерстве юстиции. Такую возможность Союз получил после утверждения в июле главой Республики Денисом Пушилиным Временного порядка деятельности творческих союзов на территории молодого государства.

Свидетельство под номером 1 от 5 декабря "Российской газете" показал глава Союза Мелик Агабекян. По словам Мелика Хачиковича, в организацию, сплотившую живописцев и искусствоведов, на сегодняшний день входят 43 человека. Среди них - народный художник Григорий Тышкевич, заслуженные художники Лариса Джарты, Борис Еремин и Юрий Петрушкин. В планах союза - проведение тематических выставок, как коллективных, так и персональных. И, конечно же, повышение общего интереса донбассовцев к работам своих земляков - мастеров кисти.

"Дарить людям прекрасные моменты в противовес военным реалиям", - так формулирует кредо Союза художников ДНР Мелик Агабекян.

Отметим, что Союз писателей ДНР также подал документы в Минюст, сделали это и представители Союза музыкальных деятелей.

Справка "РГ"

Мелик Агабекян родился 26 июня 1947 года в г. Сухум (Республика Абхазия). Выпускник Ереванского художественно-театрального института, в течении двух лет преподавал в своей альма-матер, затем стал художественным редактором в журнале "Труженица Армении".

После Спитакского землетрясения переехал в Шахтерск (Донецкая область), работал в учреждениях культуры города. С 2004 года живет в Донецке, ведет курс живописи в Донецком художественном училище.