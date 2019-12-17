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Рубрика: Культура

В ДНР официально зарегистрировали первый в Республике творческий союз

Текст: Иван Волосюк
Союз художников ДНР стал первым творческим объединением, получившим документ о государственной регистрации в Министерстве юстиции. Такую возможность Союз получил после утверждения в июле главой Республики Денисом Пушилиным Временного порядка деятельности творческих союзов на территории молодого государства.
Фото: Иван Волосюк Фото: Иван Волосюк
Фото: Иван Волосюк

Свидетельство под номером 1 от 5 декабря "Российской газете" показал глава Союза Мелик Агабекян. По словам Мелика Хачиковича, в организацию, сплотившую живописцев и искусствоведов, на сегодняшний день входят 43 человека. Среди них - народный художник Григорий Тышкевич, заслуженные художники Лариса Джарты, Борис Еремин и Юрий Петрушкин. В планах союза - проведение тематических выставок, как коллективных, так и персональных. И, конечно же, повышение общего интереса донбассовцев к работам своих земляков - мастеров кисти.

Фото: Егор Просвирников
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"Дарить людям прекрасные моменты в противовес военным реалиям", - так формулирует кредо Союза художников ДНР Мелик Агабекян.

Отметим, что Союз писателей ДНР также подал документы в Минюст, сделали это и представители Союза музыкальных деятелей.

Справка "РГ"

Мелик Агабекян родился 26 июня 1947 года в г. Сухум (Республика Абхазия). Выпускник Ереванского художественно-театрального института, в течении двух лет преподавал в своей альма-матер, затем стал художественным редактором в журнале "Труженица Армении".

После Спитакского землетрясения переехал в Шахтерск (Донецкая область), работал в учреждениях культуры города. С 2004 года живет в Донецке, ведет курс живописи в Донецком художественном училище.

Культура Арт Живопись

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