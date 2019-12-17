В ДНР официально зарегистрировали первый в Республике творческий союз

Свидетельство под номером 1 от 5 декабря "Российской газете" показал глава Союза Мелик Агабекян. По словам Мелика Хачиковича, в организацию, сплотившую живописцев и искусствоведов, на сегодняшний день входят 43 человека. Среди них - народный художник Григорий Тышкевич, заслуженные художники Лариса Джарты, Борис Еремин и Юрий Петрушкин. В планах союза - проведение тематических выставок, как коллективных, так и персональных. И, конечно же, повышение общего интереса донбассовцев к работам своих земляков - мастеров кисти.
"Дарить людям прекрасные моменты в противовес военным реалиям", - так формулирует кредо Союза художников ДНР Мелик Агабекян.
Отметим, что Союз писателей ДНР также подал документы в Минюст, сделали это и представители Союза музыкальных деятелей.
Мелик Агабекян родился 26 июня 1947 года в г. Сухум (Республика Абхазия). Выпускник Ереванского художественно-театрального института, в течении двух лет преподавал в своей альма-матер, затем стал художественным редактором в журнале "Труженица Армении".
После Спитакского землетрясения переехал в Шахтерск (Донецкая область), работал в учреждениях культуры города. С 2004 года живет в Донецке, ведет курс живописи в Донецком художественном училище.