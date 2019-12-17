В "Единой России" оценили идею об освобождении малоимущих от НДФЛ

Идея снижения ставки подоходного налога для малоимущих граждан заслуживает того, чтобы ее обсудить, считают в "Единой России". Однако у государства есть и иные, адресные, а значит, более эффективные формы социальной поддержки малоимущих. Об этом заявили представители фракции на пресс-конференции по итогам сессии.

В обществе периодически идет дискуссия о дифференциации подоходного налога, отметил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Здесь необходимо взвесить все имеющиеся "за" и "против", добавил он.

- Как идея социальной поддержки она интересна, - считает депутат.

Однако у государства уже есть механизмы, действующие адресно. Депутат привел в пример норму, освобождающую обманутых дольщиков при компенсации от уплаты НДФЛ. Кроме того, Госдума освободила от налога выплаты пострадавшим от стихийных бедствий, а также ряд других выплат. Вдобавок, введен целый ряд налоговых вычетов по данному налогу. В частности, вычет на лекарства, которым граждане, кстати, пока пользуются не очень активно.

В общем, надо искать практические пути решения этой проблемы, а не создать ситуации, которые могут привести к искусственному занижению зарплат, резюмировал Исаев. Он напомнил, что "это уже проходили в 90-е".

Глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров также подчеркнул, что "поддержка должна быть адресная". К тому же, инициатива чревата очередями в налоговой в целях подачи деклараций, ведь уровень доходов гражданина становится понятен только в конце года, отметил он.