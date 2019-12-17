В "Единой России" рассказали о планах на следующую думскую сессию

В ходе весенней сессии, которая стартует в январе и завершится в августе, Госдуме предстоит рассматривать немало важных и резонансных инициатив. На пресс-конференции депутаты фракции "Единая Россия" ответили на вопросы журналистов о готовящихся законодательных изменениях. Тем много - от введения "четырехдневки" до запрета делить жилплощадь на микродоли.

"Единороссы" полностью поддерживают идею постепенного перехода на четырехдневную рабочую неделю, сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев. Ведь "чем больше свободного времени, чем более успешным является общество", отметил он. Однако такой переход возможен только по мере готовности экономики, и, что важно, он должен сопровождаться модернизацией трудового законодательства в целом, подчеркнул парламентарий. По его словам, законодательные решения будут предложены по итогам широкой дискуссии, которая состоится в начале года. Участие в ней примут все заинтересованные стороны.

"Единороссы" поддерживают идею постепенного перехода на четырехдневную рабочую неделю

Депутатам также подробно предстоит поработать с кабмином по теме маркировки домашних животных. Законопроект на эту тему минсельхоз готовит к внесению в нижнюю палату. В Госдуме настаивают, что данная процедура должна быть бесплатной для владельцев, а также добровольной в первые несколько лет действия закона, заявил, отвечая на вопрос "РГ", глава Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Кроме того депутаты, добавил он, собираются "не допустить маразма" типа маркировки аквариумных рыбок. Ведь в случае введения нормы от них после чипирования или клеймления останется просто "мокрое место", добавил депутат. Еще одно требование - вариативность идентификации питомца, чтобы владелец мог выбирать между разными формами маркировки. Это может быть чип, клеймо, татуировка и другие виды.

Рассказал о важных законопроектах, над которыми предстоит работать в новую сессию, и глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, депутаты рассчитывают окончательно принять законопроект о запрете микродолей в квартирах. Право на регистрацию на жилплощади должно быть ограничено размером доли, которая не может быть ниже учетной нормы проживания, уверены в ГД. "Эти доли приобретаются, чтоб зарегистрироваться, - заявил Крашенинников, - чтобы получить какую-то работу... Такие сделки не должны существовать". К тому же, создается и простор для деятельности "черных" риелторов, добавил он. Кроме того, предстоит принять и законопроект, который не даст оформлять участки под многоквартирными домами по их контуру, отметил депутат. Это позволит защитить права жителей сносимых домов.

Продолжится в Думе и антитабачная тема - депутаты "ЕР" частично поддержат идею запрета на продажу сосательных и жевательных смесей с содержанием никотина. Но - только в сфере продажи несовершеннолетним. А вот табу на снюс для взрослых, а также запрет на курение у подъездов - все это излишне, считают во фракции. Из других тем сессии: серьезной доработке будут подвергнуты ко второму чтению законопроекты о вытрезвителях и о пиве на стадионах: в последнем случае будет обсуждаться ограничение на крепость напитка.