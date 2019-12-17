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17.12.2019 12:49
Рубрика: Власть

В "ЕР" назвали нереализуемой идею запретить иностранцам работать в такси

Текст: Татьяна Замахина

Не нужно создавать запретов, которые невозможно будет реализовать. Об этом заявил "РГ" зампредседателя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, отвечая на вопрос о перспективе инициативы о запрете для иностранцев работать в такси.

Депутат подчеркнул, что высказывает личное мнение, фракция своей позиции пока не сформировала.

Исаев считает возможными некоторые ограничения, но полный запрет нереализуем и чреват ущербом для безопасности на дорогах и сферы защиты прав пассажиров.

Фото: Photoxpress.ru
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- Если мы просто запретим иностранным гражданам, которых сейчас большое количество в этой сфере, работать в такси, они будут заниматься этим же самым, но на нелегальной основе, - подчеркнул он.

В результате, добавил депутат, такие водители не будут подчиняться уже действующим регулирующим нормам, защищающим права пассажиров.

О том, что необходимо внести поправки о таком запрете, летом заявил глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Одно из предложений - иностранных водителей на такси в следствие принятия закона быть не должно. При этом иностранные компании не смогут быть операторами такси в России.

Предложение вызвало большую критику среди профессионального сообщества. В частности, председатель Межрегиональной общественной организации "Союз пассажиров" Кирилл Янков тогда заявил "РГ", что такси из повседневного общественного транспорта опять превратится в малодоступную роскошь.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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