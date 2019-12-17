В Евролиге наши клубы сыграют с командами, выступающими в одинаковых цветах

В матчах 14-го тура Евролиги сегодня ЦСКА принимает сербскую "Црвену Звезду", "Химки" на выезде сразятся с греческим "Олимпиакосом" (Пирей).

Швед Йонас Жеребко (слева) проводит в "Химках" первый сезон, но уже полностью освоился в нашей команде. Фото: РИА Новости.

Соперников российских клубов объединяет то, что они выступают в красно-белой форме. Поэтому и дружат фанаты футбольного "Спартака" с поклонниками "Црвены Звезды", также положительно относятся и к клубу из Эллады.

Что же касается чисто спортивной составляющей, то между "Олимпиакосом" и "Црвеной Звездой" общего мало. Пирейцы трижды становились сильнейшими на континенте, за последние десять лет шесть раз выходили в "Финал четырех" Евролиги. "Црвена Звезда" не столь успешна, высшие достижения в этом веке - выход в четвертьфинал Евролиги (2015/16) и участие в полуфинале Еврокубка (2013/14).

Действующий обладатель трофея ЦСКА с балансом побед и поражений 8-5 и "Химки" (7-6) находятся в зоне попадания в плей-офф, куда выйдут восемь лучших участников из 18, а "Олимпиакос" и белградцы (по 5-8) на 11-й и 12-й строчках таблицы соответственно.

По турнирным раскладам из двух матчей среды наибольшую интригу сулит встреча в Греции. "Химки" после серии неудач в Евролиге разгромили немецкую "Альбу", затем в рамках Единой лиги наколотили эстонскому "Калеву" 118 очков. Что касается "Олимпиакоса", то команда выступает нестабильно, по настроению. К примеру, пирейцы дома уступили аутсайдеру питерскому "Зениту", а затем в гостях взяли верх над ЦСКА. На посту главного тренера греческой команды - литовский специалист Кястутис Кемзура, который работал в БК "Химки" в сезоне 2007/08, а еще через пару лет был рулевым "Локомотива-Кубани".

Так что еще одна интрига предстоящего матча - дуэль литовских тренеров: наставник "Химок" Римас Куртинайтис против Кемзуры.

- Поскольку из-за внутреннего конфликта "Олимпиакос" в этом сезоне не выступает в чемпионате Греции, то теряет ритм, играя один, лишь иногда два матча в неделю. Но неизменным остается одно: на своей площадке пирейцы всегда бьются хорошо, сражаясь абсолютно все 40 минут чистого времени, - считает Куртинайтис. - Многое для нас будет зависеть от того, как у них сыграет Василис Спанулис. Мы должны попытаться остановить его.

Где будем смотреть

18 декабря, среда, "МАТЧ! Игра"

19.55. ЦСКА - "Црвена Звезда" (Сербия). Прямая трансляция. 21.55. "Олимпиакос" (Греция) - "Химки". Прямая трансляция.