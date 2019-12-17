В Гольшанском замке обнаружены артефакты XIII-XIV веков

Очередное напоминание о практически не сохранившемся архитектурном шедевре в Гродненской области Беларуси - Гольшанском замке, стало на днях предметом повышенного интереса содружества археологов и историков после того, как во время земляных работ здесь были вскрыты несколько захоронений, предположительно XIII-XIV веков.

Во-первых, были обнаружены и несколько артефактов: украшение, обожженные в огне части меча, фрагмент шейной гривны. Они, по мнению археологов, свидетельствуют о наличии на территории могильника более ранних захоронений, когда тела умерших кремировали. А во- вторых, не исключают ученые, это может привести к пересмотру существующего мнения об истории Гольшан.

Краеведы утверждают, что местный замок оставил свой след не только в истории страны, но в художественной литературе. А судя по архивным свидетельствам, внешне он очень походил на белорусский Мирский замок. Он также представлял собой прямоугольник из жилых корпусов, которые образовывали замкнутую территорию. А по углам дворца в Гольшанах возвышались шестигранные оборонительные башни. В центре одной из стен была возведена пятигранная фортификационная башня, имевшая въездной тоннель во двор.

Находки сейчас изучают археологи, сообщили БЕЛТА местные власти, уточнив, что уже второй год в Гольшанах ведутся реставрационные работы. На их проведение выделены средства из президентского фонда по поддержке культуры и искусства. Кстати, до конца года планируется завершить запланированные работы по Северной башне, где в перспективе будет создана экспозиция по страницам летописи Гольшан и самого замка.

В областном управлении культуры агентству пояснили, что в настоящее время все работы приостановлены. Дело в том, комментируют ситуации археологи, что грунтовый могильник формировался на этой территории с X века, а затем активно в XIII-XIV веках. О его существовании было известно из источников еще в XIX веке, но его точная локализация, к сожалению, не была определена.

Заместитель директора Института истории НАН Вадим Лакиза обратил внимание, что во время благоустройства территории близ Гольшанского замка была нарушена целостность культурного слоя, относящегося к эпохе Средневековья. В частности, был поврежден и сам могильник. Ученые считают произошедшее серьезным ЧП. Ученый напомнил, в частности, что в Кодексе о культуре прописаны меры по охране археологического наследия, действия заказчика, подрядных организаций по время землеустроительных и иных видов работ в охранной зоне и призвал "не допускать разрушения историко-культурного наследия".

В Министерстве культуры РБ сообщили, что они подготовили письмо о приостановке землеустроительных работ, а местные власти уже передали его подрядчику, уточнил Вадим Лакиза.