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17.12.2019 12:25
Рубрика: Власть

В Госдуме настаивают на бесплатной маркировке домашних питомцев

Текст: Татьяна Замахина
Готовящаяся к внедрению маркировка домашних животных должна быть бесплатной для владельцев, а также в течении переходного периода добровольной. На этом настаивают в Госдуме. Речь о нескольких годах отсутствия "принудиловки" для россиян, уточнил, отвечая на вопрос "РГ", глава думского комитета по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Напомним, что законопроект о маркировке готовит Минсельхоз РФ. Предлагается ввести обязательное чипирование и татуирование домашних животных. Будет создана их официальная база. Документ должен коснуться не только животных, но и, к примеру, пчел, рыбок и т.п.

Фото: Михаил Патлис/ РИА Новости
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В Госдуме собираются "не допустить маразма" типа маркировки аквариумных рыбок, рассказал Бурматов. Ведь в случае введения нормы от них после чипирования или клеймления останется просто "мокрое место", добавил депутат.

- У нас есть значимые социальные требования к этому документу, и самое важное, - это бесплатность процедуры, чтобы включение животных в базу данных не стало дополнительным финансовым бременем, - подчеркнул глава комитета.

Еще одно требование - вариативность идентификации питомца, чтобы владелец мог выбирать между разными формами маркировки. Это может быть чип, клеймо, татуировка и другие виды.

- Принуждать никто никого не должен - первое время маркировка должна быть добровольной, - заявил депутат. Он уточнил "РГ", что речь идет о нескольких годах переходного периода. Ведь к массовой маркировке не готовы "на местах" - не хватит инфраструктуры, оборудования. Не готовы и граждане - нужен период адаптации к внедрению новшества.

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- Мы не должны допустить, чтобы граждане начали массово избавляться от питомцев, - отметил Бурматов.

Вопрос о маркировке животных крайне важен, он касается порядка 53 процентов российских семей, которые имеют питомцев, заявил депутат. Поэтому парламентарии продолжат прорабатывать указанные вопросы с Минсельхозом. По словам Бурматова, сейчас документ, который подготовило ведомство, направлен на рассмотрение в правительство и после этого будет вноситься в Госдуму.

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