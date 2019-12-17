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17.12.2019 16:04
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект о смягчении наказания за нарушения на митингах

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму повторно внесен законопроект о смягчении наказания за нарушения общественного порядка на митингах. Однако кабмин законопроект не поддержал по причине отсутствия достаточных аргументов для нововведения.
Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Документ внес коммунист Сергей Шаргунов, который уже ранее выступал с подобной инициативой. Новая версия идентична прежней. Депутат предлагает поправить статью Уголовного кодекса о неоднократных нарушениях на митингах, а именно - снизить размеры штрафов. Их необходимо установить в пределах от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, считает он. Сейчас штрафы находятся в диапазоне от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Инициатива также предусматривает сокращение максимального срока лишения свободы - с 5 до 3 лет.

Уголовно наказуемым предлагается считать неоднократное нарушение порядка проведения митинга, шествия или пикетирования. В том случае, если это повлекло причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, общественному порядку и т.п.

Ранее Шаргунову вернули подобный же документ, так как он был внесен в нарушение процедуры, то есть без отзывов кабмина и Верховного суда. Теперь отзывы есть - правда, отрицательные.

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В правительстве не увидели в пояснительной записке к законопроекту достаточного обоснования необходимости внесения предлагаемых изменений. Кроме того, по мнению кабмина, в документе имеется правовая неопределенность. А именно, не четко прописано, в каких случаях наступают общественно опасные последствия.

Верховный Суд в своем отзыве указал, что такой закон в случае принятия может вступить в конкуренцию с другими уголовно-правовыми нормами.

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